Was ist Social Media Analytics?

Social Media Analytics ist die Fähigkeit, Daten aus sozialen Kanälen zu sammeln und sinnvoll zu nutzen, um Geschäftsentscheidungen zu unterstützen – und die Leistung von Aktionen auf der Grundlage dieser Entscheidungen über soziale Medien zu messen.
Anwender und Analysten kennen Social Media durch seine vielen Websites und Kanäle: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Reddit und viele andere.
Social Media Analytics ist umfassender als Metriken wie Likes, Follower, Retweets, Vorschauen, Klicks und Impressionen, die über einzelne Kanäle gesammelt werden. Es unterscheidet sich auch von den Berichten, die von Diensten zur Unterstützung von Marketingkampagnen wie LinkedIn oder Google Analytics angeboten werden.
Für Social Media Analytics werden speziell entwickelte Softwareplattformen verwendet, die ähnlich wie Web-Suchtools funktionieren. Daten zu Schlüsselwörtern oder Themen werden durch kanalübergreifende Suchanfragen oder Web-„Crawler“ abgerufen. Textfragmente werden zurückgegeben, in eine Datenbank geladen, kategorisiert und analysiert, um aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen.
Social Media Analytics umfasst das Konzept des sozialen Zuhörens. Zuhören bedeutet, soziale Kanäle im Hinblick auf Probleme und Chancen zu beobachten. Tools für Social Media Analytics integrieren das Zuhören in der Regel in umfassendere Berichte, die das Zuhören und eine Leistungsanalyse beinhalten.
IBM weist darauf hin, dass sich innerhalb der sozialen Medien „die Nachricht von einem großartigen Produkt wie ein Lauffeuer verbreiten kann. Und Nachrichten über ein schlechtes Produkt – oder eine schlechte Erfahrung mit einem Kundendienstmitarbeiter – können sich genauso schnell verbreiten. Verbraucher ziehen Unternehmen jetzt für ihre Markenversprechen zur Rechenschaft und teilen ihre Erfahrungen mit Freunden, Kollegen und der breiten Öffentlichkeit.“
Social Media Analytics helfen Unternehmen, diese Erfahrungen zu verarbeiten und sie zu nutzen, um:
Diese Erkenntnisse können nicht nur genutzt werden, um taktische Anpassungen vorzunehmen, wie zum Beispiel die Reaktion auf einen verärgerten Tweet, sondern sie können auch dazu beitragen, strategische Entscheidungen zu treffen. Tatsächlich stellt IBM fest, dass Social Media Analytics jetzt „in die zentralen Diskussionen darüber einfließen, wie Unternehmen ihre Strategien entwickeln“.
Diese Strategien wirken sich auf eine Reihe von Geschäftsaktivitäten aus:
Der erste Schritt für effektive Social Media Analytics ist die Entwicklung eines Ziels. Die Ziele können von der Umsatzsteigerung bis zur Lokalisierung von Serviceproblemen reichen. Davon ausgehend können Themen oder Schlüsselwörter ausgewählt und Parameter wie beispielsweise Fristen festgelegt werden. Auch Quellen müssen spezifiziert werden – Reaktionen auf YouTube-Videos, Facebook-Gespräche, Twitter-Diskussionen, Amazon-Produktrezensionen, Kommentare von Nachrichtenseiten. Es ist wichtig, Quellen auszuwählen, die für ein bestimmtes Produkt, eine bestimmte Dienstleistung oder eine bestimmte Marke relevant sind.
Normalerweise wird ein Datensatz erstellt, um die Ziele, Themen, Parameter und Quellen zu unterstützen. Daten werden abgerufen, analysiert und über Visualisierungen dargestellt, die das Verständnis und die Bearbeitung erleichtern.
Diese Schritte sind typisch für einen allgemeinen Ansatz zu Social Media Analytics, den man mit verschiedenen Funktionen der Social Media Analytics-Plattformen noch effektiver gestalten kann.
Erschließen Sie den Wert Ihrer Daten, um zukünftige Ergebnisse vorherzusagen und zu gestalten.
Nutzen Sie einen cloudbasierten Service, um in Zusammenarbeit schnell neue und unerwartete Erkenntnisse zu gewinnen und geschäftsverändernde Ergebnisse zu erzielen.
Prädiktive Analysesoftware für Studierende, Lehrkräfte und Forscher.
IBM SPSS Statistics bietet erweiterte statistische Analysen, eine umfangreiche Bibliothek mit Algorithmen für maschinelles Lernen, Textanalyse, Open-Source-Erweiterbarkeit, Integration mit Big Data und nahtlose Bereitstellung in Anwendungen.