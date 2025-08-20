Was ist Social Media Analytics?

Anwender und Analysten kennen Social Media durch seine vielen Websites und Kanäle: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Reddit und viele andere.

Social Media Analytics ist umfassender als Metriken wie Likes, Follower, Retweets, Vorschauen, Klicks und Impressionen, die über einzelne Kanäle gesammelt werden. Es unterscheidet sich auch von den Berichten, die von Diensten zur Unterstützung von Marketingkampagnen wie LinkedIn oder Google Analytics angeboten werden.



Für Social Media Analytics werden speziell entwickelte Softwareplattformen verwendet, die ähnlich wie Web-Suchtools funktionieren. Daten zu Schlüsselwörtern oder Themen werden durch kanalübergreifende Suchanfragen oder Web-„Crawler“ abgerufen. Textfragmente werden zurückgegeben, in eine Datenbank geladen, kategorisiert und analysiert, um aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen.



Social Media Analytics umfasst das Konzept des sozialen Zuhörens. Zuhören bedeutet, soziale Kanäle im Hinblick auf Probleme und Chancen zu beobachten. Tools für Social Media Analytics integrieren das Zuhören in der Regel in umfassendere Berichte, die das Zuhören und eine Leistungsanalyse beinhalten.