KI-Assistenten optimieren die Automatisierung mit API-basierten Agenten

Von generative KI gestützte Assistenten verändern Unternehmen durch intelligente Dialogschnittstellen. Diese Assistenten, die in der Lage sind, menschenähnliche Antworten und Inhalte zu verstehen und zu generieren, revolutionieren die Art und Weise, wie Menschen und Maschinen zusammenarbeiten. Große Sprachmodelle (LLMs) stehen im Mittelpunkt dieser neuen Umwälzung. LLMs werden anhand riesiger Datenmengen trainiert und können in unzähligen Anwendungen eingesetzt werden. Sie lassen sich mit wenigen Trainingsbeispielen leicht an bestimmte Anwendungsfälle in Unternehmen anpassen.

Wir erleben eine neue Phase der Evolution, in der KI-Assistenten über Konversationen hinausgehen und lernen, wie sie Werkzeuge durch Agenten nutzen können, die Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) aufrufen können, um spezifische Geschäftsziele zu erreichen. Aufgaben, die früher Stunden dauerten, können jetzt in Minuten erledigt werden, indem ein großer Katalog wiederverwendbarer Agenten orchestriert wird. Außerdem können diese Agenten miteinander kombiniert werden, um komplexe Workflows zu automatisieren.

KI-Assistenten können API-basierte Agenten einsetzen, um Wissensarbeiter bei alltäglichen Aufgaben wie dem Erstellen von Stellenbeschreibungen, dem Abrufen von Berichten in HR-Systemen, der Kandidatensuche und vielem mehr zu unterstützen. Beispielsweise kann ein Personalmanager einen KI-Assistenten bitten, eine Stellenbeschreibung für eine neue Rolle zu erstellen, und der Assistent kann eine detaillierte Stellenbeschreibung erstellen, die den Anforderungen des Unternehmens entspricht. In ähnlicher Weise kann ein Personalvermittler einen KI-Assistenten bitten, Kandidaten für eine offene Stelle zu finden, und der Assistent kann eine Liste qualifizierter Kandidaten aus verschiedenen Quellen bereitstellen. Mithilfe von KI-Assistenten können Wissensarbeiter Zeit sparen und sich auf komplexere und kreativere Probleme konzentrieren.

Automatisierungsentwickler können auch die Leistung von KI-Assistenten nutzen, um Automatisierungen schnell und einfach zu erstellen. Auch wenn es wie ein Rätsel klingen mag, nutzen KI-Assistenten generative KI, um den Prozess der Automatisierung selbst zu automatisieren. Dadurch können Agenten schneller und einfacher erstellt werden. Bei der Entwicklung von Agenten für die Geschäftsautomatisierung gibt es zwei wesentliche Schritte: das Training und die Anreicherung von Agenten für die Zielanwendungsfälle und die Orchestrierung eines Katalogs mit mehreren Agenten.