Definieren, verfolgen und überwachen Sie verschiedene Aufbewahrungs-, Erfassungs- und Ermittlungsaktivitäten in einem einzigen Aufzeichnungssystem, um eine höhere Integrität und weniger manuelle Aufzeichnungen zu gewährleisten. Folgen Sie der natürlichen Abfolge von Ereignissen und Iterationen während eines typischen Materielebenszyklus. Erkennen Sie automatisch Ausnahmen von Sperrungen, Inkassoanfragen und Interviews und senden Sie Benachrichtigungen per E-Mail oder Dashboards an die Rechtsabteilung. Geben Sie das Rechtsteam für hervorgehobene Angelegenheiten an und teilen Sie Benachrichtigungen und Aktionspläne automatisch mit.