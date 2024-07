Es ist ein wunderbares, sehr leistungsfähiges Tool, das es uns ermöglicht, mit den Verantwortlichen für die Projektanforderungen und den Verantwortlichen für die Abnahmekriterien zu arbeiten, ohne dass es zu Unklarheiten kommt. Jaroslaw Sulkowski Chief of C4ISR Systems Integration Air Force Institute of Technology – Polen Als wir anfingen, hatten wir vielleicht ein paar hundert Anforderungen. Jetzt sind es fast 10.000. Ohne die Umstellung auf DOORS Next hätten wir das nicht geschafft. David Eliott Systems Architect Lumen Freedom