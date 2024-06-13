SAP 是全球领先的企业应用软件生产商之一，致力于集中数据管理和改进业务流程。
SAP 为企业资源规划 (ERP) 软件设定了全球标准。SAP ERP 是一种模块化业务管理和自动化解决方案，用于最大限度地提高效率和加快工作流程。传统上，企业可能会分散存放运营数据，并将资料和销售信息存储在不同的数据库中，而SAP ERP 让各种企业可以全面实现数据管理标准化。
SAP 解决方案可以安装在企业内部的主要位置、云端或作为混合云模式的一部分。SAP ERP 是最早完全采用模块化设计的产品之一，允许用户选择最适合其业务的软件组件。
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德国公司 SAP SE 于 1972 年发布了其首款产品 SAP R/1，采用单层架构和财务会计模块。随后，公司于 1979 年发布了双层架构系统 SAP R/2。20 世纪 80 年代，SAP SE 不断推出软件的附加组件，包括人力资源管理模块。
SAP 公司于 1992 年推出了三层 R/3 软件，这是一个主要版本，引入了统一的图形界面以及客户端与服务器架构，从而提高了可扩展性和性能。SAP R/3 还具有大量的定制选项，并支持多种语言和货币，使其在新兴的 ERP 领域中广受欢迎。与此同时，公司还宣布了其合作伙伴战略，该战略在随后的几年中不断发展壮大，现已包括一个由供应商、开发人员和其他企业组成的庞大生态系统。
SAP 于 2004 年推出了 ERP 中央组件 (ECC)。这是 SAP 公司当前核心产品 SAP S/4HANA 的前身。ECC 提供企业绩效管理，并可通过一系列任务或行业特定模块进一步定制，使其成为企业管理复杂流程和分析各渠道绩效的常用工具。
SAP 于 2010 年推出了多模式数据库 SAP HANA。两年后，SAP 通过 SAP HANA Cloud PaaS（平台即服务）进入云计算领域。SAP 于 2015 年推出了 SAP S/4HANA，这是一种模块化业务解决方案，利用 HANA 的内存数据库实现更快的处理以及机器学习和人工智能 (AI) 等高级功能。
自 SAP 开发首款产品以来的 40 年间，SAP 公司已发展到提供 100 多种针对特定业务功能定制的解决方案。
SAP 合作伙伴供应商和顾问网络增强了公司的核心业务实践，为大型平台提供额外的产品和服务。SAP 的 ERP 软件在全球同类软件中最受欢迎，已被 190 个国家或地区的 437,000 多家企业使用。1该公司提供各种培训课程，帮助客户更好地利用相关软件。同样，许多大学的商业培训课程也包括 SAP 证书课程。
随着 SAP 的发展，其 SAP 开发人员推出了各种配套软件，包括：
用于采购的 SAP Ariba 和 SAP Fieldglass。
用于跨职能数据和分析的 SAP Business Technology Platform。
用于薪资、人才管理和人力资源的 SAP SuccessFactors。
SAP S/4HANA 是 SAP 的最新版本，于 2015 年发布。该版本针对 HANA 进行了优化，HANA 是 SAP 的内存数据库，旨在支持机器学习和 AI。近年来，SAP SE 开始大力投资云计算和 AI 等前沿技术，以提供先进的业务分析。
经过数十年的发展，SAP 公司在以下商业智能领域做出了重大贡献：
2010 年代初期，SAP 进入云计算市场，并开始提供软件即服务 (SaaS) 产品来为客户提供最佳支持。该公司在 2021 年统一了之前的一系列功能2 ，并推出了云端 Business Technology Platform (SAP BTP)（ibm.com 外部链接），这是一个面向希望实现复杂系统自动化或从头开始创建解决方案的客户的工具。企业可以借助 BTP，开发为其特定目标定制的应用程序，扩展现有 SAP 产品的整合，并将高级分析和 AI 融入其流程中。
SAP 在 2000 年代初期发布了首款独立的客户关系管理 (CRM) 软件。此后，该公司将这些功能与其 ERP 套件紧密整合在一起。先进的 SAP CRM 解决方案可实时洞察客户互动，全面了解购买历史记录和偏好，为客户提供更有效的支持。近年来，SAP CRM 相继推出了多种选项，可自动执行交互跟踪等流程，并利用 AI 生成个性化通信。
SAP 的 ERP 解决方案鼓励客户采纳数字化转型，充分利用数据分析和自动化选择操作。通过引入适用于数百种特定用例的模块，SAP 公司鼓励跨部门无缝整合，使用单一用户界面将所有业务操作集中到一个数据库中。
SAP 的合作伙伴生态系统已发展成为一个代表大量第三方应用程序和扩展功能的系统，以增强其核心功能。近年来，SAP 公司发布了支持环境、社会和治理报告 (ESG) 的功能，以帮助客户实现可持续发展目标。
SAP 将财务管理与企业的其他职能整合在一起，使财务团队能够更有效地与其他部门协作。该公司开发的实时支付解决方案和先进的报告功能有助于企业做出明智的决策并遵守监管要求。SAP 近期推出了云端财务解决方案，减少了对大量内部基础架构的需求。借助机器学习和 AI，SAP 最新一代工具可以自动执行常规财务流程，检测异常情况，并提供更准确的预测。
SAP HR 是最初的 SAP ERP 软件中的关键模块，用于支持人才招聘和管理。SAP 于 2012 年将该功能纳入 SAP SuccessFactors Suite XM，这是一个云端软件系列，涵盖 HCM 的方方面面，从核心人力资源功能到员工队伍分析和员工敬业度指标。相关系列还包括招聘和薪资解决方案。该工具提供更先进的 AI 功能，例如绩效管理分析和场景建模。此软件旨在与 SAP 的财务和薪资解决方案无缝整合，以减少错误。
SAP 的支出管理综合解决方案已经发展到涵盖从供应商关系管理到发票处理的整个采购到付款流程。其分析工具可让客户直观地了解支出模式。其供应商关系管理工具通过分析和预测采购行为以及促进与商业伙伴的实时合作，优化了采购工作。
包括小公司和大企业在内的各类企业均使用 SAP 模块来增强数据流的凝聚力和清晰度。该软件套件对于流程复杂的公司特别有用。
例如，通过迁移到 SAP 的 S/4HANA 云解决方案, 印度3一家大型医院联盟集中了库存管理和供应商付款，同时与其安全的医院信息系统进行实时通信，该系统包含医疗记录等敏感的健康相关数据。
挪威航空业已采用 SAP 的 Ariba 技术来管理品牌的合同、寻购和风险，从而减少碳排放4。
美国的一家大型保险公司5在其纽约办事处部署了各种 SAP 解决方案，以便更深入地了解其财务数据，加快处理这些数据，并制定未来战略。
量身打造的 SAP 管理软件生态系统适用于各种业务应用程序。其最受欢迎的用例包括：
SAP 财务管理软件可整合开具发票、账单和现金流分析功能，从而提高效率并简化合规程序。SAP Ariba 和 SAP Fieldglass 等支出管理模块越来越多地利用生成式 AI 和市场数据来提高成本估算的准确性并识别错误。
企业使用 SAP Supply Chain Management (SAP SCM) 模块来规划物流和生产，并预测各种设备的生命周期。
SAP 的客户体验模块使企业能够统一销售、营销和服务数据，从而改善客户关系。例如，一家电子商务公司可以利用 SAP 根据现有客户数据提供独特的互动模式，或根据客户反馈改善其业务的用户体验。
SAP SuccessFactors 等工具可用于规划和管理员工队伍任务以及发掘新人才。企业部署该软件是为了更好地了解员工的工作动力以及如何提高他们的工作效率。借助该套件，企业可以利用薪资和招聘数据，为未来增长或不断变化的员工队伍需求制定战略计划。
企业可以利用 SAP 软件，通过单一机制简化采购流程，从而促进供应商和买家在一个集中的中心开展协作。
SAP 客户在利用云计算开展业务时有多种选择。企业可以使用与物联网 (IoT) 相连的传感器远程跟踪物流，或结合机器学习和 AI 进行高级预测分析和自动化操作。
SAP 软件使企业能够不断适应和发展，在各部门之间进行实时分析和预测。该技术通过集中数据库管理，为不同的业务运营提供凝聚力和清晰度。
通常情况下，试图开展在线业务并采纳数字化转型的企业都会使用 SAP 软件。以下是 SAP 为企业带来的五种日常效益：
SAP 的模块化软件包专为 100 多种用例量身定制，企业可根据需要挑选所需的功能。例如，企业可以为金融、零售、医疗保健和制造等行业部署定制的解决方案。
一旦统一企业的数据，SAP ERP 系统便能消除冗余，从而降低材料成本。当应用于人力资源和人才管理时，简化的数据实践可以降低管理成本，并改善员工体验。机器学习和 AI 减少了例行询问，提高了效率并削减开销。
SAP 模块可以通过分析整个企业的长期运营情况，协助企业进行战略规划和预算编制。SAP 可以利用实时数据进行高级统计分析，为可持续增长提供信息。借助 SAP ERP，企业可以准确预测业务转型或变更的影响，从而获得更准确的商业智能信息。
SAP ERP 降低了多个记录的数据库管理成本，并可根据标准化信息进行准确预测。可以通过该系统统一查看企业的整体业务，从材料管理和员工关系到运输数据和客户反馈。
凭借 SAP，财务、销售、采购、人才管理和客户体验等不同团队都能以同一种格式获取相同的数据，从而加快工作流程并简化规划流程。该系统还大幅简化了部门之间的协作程序。例如，销售团队可以立即查看来自制造部门同事的数据，并通过更明智的决策避免供应链中断或其他问题。
根据客户如何利用 SAP 统一业务实践并保持灵活性，了解其当前关注的重点。
了解一汽集团（中国最大的汽车公司之一）和大众汽车如何在快速变革的电动汽车市场中抢占先机。
IBM Cloud for SAP 可通过 SAP 认证的基础架构帮助企业加速发展、降低风险并实现业务转型。
无论是考虑使用 SAP S/4HANA 还是 SAP HANA，IBM Power 本地部署和云端服务器都能加快 ERP，并最大限度地提高对业务流程的影响。
SAP Business Technology Platform (BTP) 集高级分析、应用程序开发、AI 和自动化于一体。了解 IBM® Instana 如何主动监控 BTP 的云原生应用程序。
增强“现成可用”的 SAP 功能，改进整个企业可衡量的可持续发展。
1 客户参与，SAP（ibm.com 外部链接）
2 SAP Business Technoloy Platform (SAP BTP) 说明（ibm.com 外部链接），SAP，2023 年 7 月 11 日
3 CK Birla Hospitals 通过将 SAP 迁移到 AWS Cloud 改进财务结算流程（ibm.com 外部链接），Amazon Web Services，2023 年
4 挪威穿梭航空：将可持续发展融入供应链（ibm.com 外部链接），SAP
5 纽约人寿为金融业规划美好未来，Insider 在线简介，2016 年春季