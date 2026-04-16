MFT 与 SFTP

托管文件传输 (MFT) 和 Secure File Transfer 协议（SFTP，亦称 SSH 文件传输协议）均支持受保护的文件传输。 然而，MFT 是一个更高级别的系统，用于管理、监控和自动化文件交换，作为业务工作流的一部分。相比之下，SFTP 是一种网络协议，主要用于通过 SSH 连接传输文件。
组织之间要交换海量数据，数据来源广泛，包括内部系统、外部合作伙伴、云存储和混合环境等。这一因素使得安全可靠的文件移动至关重要。
随着业务需求不断增长，IT 团队需要支持自动化、大数据量以及远超简单文件共享的集成。访问数据的用户、合作伙伴、设备和系统也比以往任何时候都多，这更加凸显了明确定义的用户访问控制和可靠安全措施的重要性。同样关键的是，由法规、客户期望和风险管理驱动的安全要求日益增长。对传输中数据加密、用户身份验证以及维护审计追踪，已成为许多企业环境的基本要求。
托管文件传输平台以安全文件传输协议为基础，增加了监控、策略执行和治理，以及更强的自动化功能，驱动审计、调度、编排和文件传输工作流。这些技术共同为 IT 团队提供了对文件交换的更强可见性和控制力，同时满足安全与合规要求，并降低大规模管理文件传输的运营复杂性。
SFTP 是一种网络协议，用于在计算机之间通过网络安全地传输文件。该网络通常就是互联网。与默认以明文形式发送数据和登录凭证的传统文件传输协议 (FTP) 不同，SFTP 对身份验证信息和所传输的数据均进行加密。这种加密有助于防止未经授权的用户在传输过程中拦截或读取敏感信息。
SFTP 运行于安全外壳 (SSH) 协议之上，后者是一种用于安全远程访问和通信的加密网络协议。因此，它使用与 SSH 相同的安全机制，包括强加密、通过密码或 SSH 密钥进行身份验证以及用户身份核实。
SFTP 服务器作为 SSH 服务的一部分运行，并通过端口 22 上的单一加密通道提供安全文件访问。由于 SFTP 依赖这一单一通道，通常比 FTP 等旧式替代方案更容易穿透防火墙完成配置。SFTP 等安全文件传输协议广泛应用于数据隐私和法规合规至关重要的商业、医疗、金融和政府环境。
MFT 是一种技术平台，用于在系统、用户、业务伙伴和端点之间传输受保护的文件，同时提供对整个端到端文件传输过程的集中控制和可见性。MFT 的核心之一是其安全功能。许多托管文件传输解决方案支持对传输中和静态数据的强加密、稳健的身份验证方法以及精细的访问控制。
MFT 解决方案通常支持 SFTP、FTPS 和 HTTPS 等安全协议，同时添加了基本协议自身无法提供的策略执行和监控层。
MFT 的另一个重要方面是其自动化功能。MFT 平台可以自动化复杂的文件传输工作流，例如计划传输、基于事件的触发器、传输失败时的重试以及传输成功或失败时的通知。此功能有助于简化业务流程并实时响应传输问题。
许多有严格合规要求和数据安全需求的行业依赖 MFT 来满足监管标准并支持企业间的数据交换。通过将安全传输技术与集中管理、可见性和自动化相结合，MFT 提供了一种可扩展且高效的方法来处理企业级文件传输。
托管文件传输与安全文件传输协议的关键区别之一是，SFTP 是单一的安全传输协议。而 MFT 则是一个更广泛的托管解决方案，提供额外的企业级能力——如自动化、监控、审计和治理——在传输协议之上支持文件传输活动。
类别
托管文件传输 (MFT)
安全文件传输协议 (SFTP)
是什么
企业级文件传输管理平台
文件传输协议
核心功能
安全、策略驱动的文件传输工作流管理和自动化
点对点安全移动文件，支持基本文件操作（上传/下载文件、列出目录、创建/删除文件夹）
范围
跨系统工作流、用户、合作伙伴、合规与运营治理
主要是加密通道内的会话级数据传输
技术基础
支持多种协议（SFTP、FTPS、HTTPS、AS2）；还可集成 API、连接器或云对象存储
作为 SSH 子系统运行，继承 SSH 的身份验证和加密
安全功能
传输中加密，通常也支持静态加密；集中式安全策略、基于角色的访问、审计和合规报告
通过 SSH 进行传输中加密和完整性保护；静态数据保护和传输后验证需要外部控制
错误处理
自动重试、检查点、恢复
错误处理通常通过脚本或外部工具自定义实现
可扩展性
旨在管理高容量、大量并发传输和多个合作伙伴
可处理大文件和大量连接，但缺乏集中式编排和工作负载管理
MFT 解决方案提供了多种跨系统、组织和环境移动文件的方式，同时支持运营效率和数据保护。用例包括：
组织可以使用 MFT 与客户、供应商、服务提供商及其他第三方安全地共享数据。安全协议、加密和交付验证有助于保护在企业外部交换的敏感数据。
在许多环境中，MFT 通过基于文件的集成功能支持企业应用集成，管理企业资源规划 (ERP)、客户关系管理 (CRM) 和数据仓库平台等系统之间的数据交换。MFT 通常不充当完整的集成平台，而是作为更广泛集成架构中的一个组件。
在处理非常大的文件时，MFT 通常提供检查点续传和优化数据传输等机制。此功能有助于即使在缓慢或不可靠的网络连接上也能完成文件交付。
MFT 可以自动化和简化按计划或响应特定事件的文件传输。因此，诸如夜间批处理作业和报告分发之类的重复性流程，只需最少的人工干预即可运行。
MFT 中详细的审计追踪、日志记录和报告功能，支持遵守《健康保险流通与责任法案》(HIPAA)、《通用数据保护条例》(GDPR)、《萨班斯-奥克斯利法案》(SOX) 和《支付卡行业数据安全标准》(PCI DSS) 等法规。这些功能可使跟踪文件活动和在审计期间展示合规性变得更容易。
关键数据可以使用 MFT 定期传输到备份系统或备用位置，从而降低数据丢失风险并限制数据泄露事件中的风险暴露。这种方法支持快速恢复，并在系统故障或重大中断期间维持运营。
SFTP 主要用于在网络上传输加密的敏感数据，为通过 SSH 连接进行点对点文件交换提供了一种明确定义的协议。它使用基于 SSH 的身份验证机制，并为凭证和数据提供单一加密通道，从而降低协议复杂性并避免信息在传输过程中暴露。其他常见用例包括：
SFTP 可用于自动化应用程序之间的文件交换，无需人工干预。计划脚本或作业可以在内部系统、云服务或合作伙伴环境之间安全地推送或拉取文件。这种方法减少人工错误，同时提供加密传输和基本的可审计性，使 SFTP 非常适合简单的系统到系统集成。
某些工作流要求用户提交文件以供处理或审核。使用基于 SFTP 的安全上传目录，组织可以允许用户提交数据，而无需访问其他文件或系统详细信息。这种方法适用于人力资源录入、客户提交、供应商发票上传或第三方数据收集。
旧系统可能仍依赖平面文件和批处理。使SFTP 替换不安全的 FTP，使公司能够在保留传统流程的同时提高安全性。这种方法可以在不重新架构整个应用程序的情况下增强保护。
与 MFT 重叠的 SFTP 用例侧重于安全交换敏感数据、自动化系统间文件移动，并通过加密、身份验证和审计支持合规要求。两者通常用于合作伙伴数据交换、计划批处理传输、备份和大文件交付。虽然 MFT 平台增加了编排、监控和治理层，但它们所解决的核心用例，正是 SFTP 在协议层面所支持的安全、受控且可追溯的文件传输需求。
尽管 SFTP 和 MFT 被广泛使用，但它们常常被误解或被错误地视为可互换。以下误解突显了差异所在，以及这些误解如何导致安全和运营方面的差距。
SFTP 是一种安全文件传输协议，而 MFT 是一种托管解决方案，可以使用 SFTP 及其他协议。MFT 平台在基本文件传输之上增加了编排、监控、治理和策略执行。将它们视为可互换往往会导致可见性和控制方面的差距。
SFTP 在传输过程中加密数据，并在文件传输期间支持端到端加密，但合规通常需要的不仅仅是安全传输。法规通常要求审计、报告、留存控制和警报，而这些 SFTP 本身并不提供。这些功能通常由 MFT 解决方案而非协议本身提供。
许多人认为除非组织规模极大或受到高度监管，否则 MFT 是多余的。然而，即使是中型组织也能从集中监控、错误处理和标准化传输中受益。随着文件传输量和复杂性的增长，MFT 很快会成为一种实际需求。
虽然 SFTP 是一种低级协议，但通过与脚本或自动化工具配对，它可以支持关键工作流。其限制不在于安全性或可靠性，而在于缺乏内置的可见性和生命周期管理。这就是企业通常从 SFTP 开始，随后采用 MFT 的原因。
MFT 不会消除 SFTP；它通常包含 SFTP。许多 MFT 平台将 SFTP 用作多种受支持的传输方法之一。区别在于传输如何被管理、监控和治理。
电子邮件和基本的 Web 上传可以使用加密，但缺乏强大的访问控制、可续传性和审计功能。安全文件传输协议专为可靠、可重复和可追踪的数据移动而设计。MFT 通过在所有传输中执行策略进一步增强了这一点。
如果没有适当的流程设计，无论是 SFTP 还是 MFT 都不能保证成功交付。配置错误、权限问题或上游系统故障仍可能导致问题。MFT 通过添加警报、重试和跟踪来降低风险，但仍需要运营纪律。
MFT 简化了操作，但仍需要监督。证书会过期，合作伙伴会变化，工作流也会随时间演变。将 MFT 视为“设置后便无需再管”会削弱它本应提供的控制。
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