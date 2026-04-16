MFT 与 SFTP

组织之间要交换海量数据，数据来源广泛，包括内部系统、外部合作伙伴、云存储和混合环境等。这一因素使得安全可靠的文件移动至关重要。



随着业务需求不断增长，IT 团队需要支持自动化、大数据量以及远超简单文件共享的集成。访问数据的用户、合作伙伴、设备和系统也比以往任何时候都多，这更加凸显了明确定义的用户访问控制和可靠安全措施的重要性。同样关键的是，由法规、客户期望和风险管理驱动的安全要求日益增长。对传输中数据加密、用户身份验证以及维护审计追踪，已成为许多企业环境的基本要求。



托管文件传输平台以安全文件传输协议为基础，增加了监控、策略执行和治理，以及更强的自动化功能，驱动审计、调度、编排和文件传输工作流。这些技术共同为 IT 团队提供了对文件交换的更强可见性和控制力，同时满足安全与合规要求，并降低大规模管理文件传输的运营复杂性。