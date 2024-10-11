混合云示例、应用程序和用例

工作负载、基础设施和流程对于每个企业来说都是独一无二的。为此，混合云或混合多云战略支持企业定制解决方案，以满足其特定的技术要求和业务需求。

以下是六个引人注目的用例，展示了混合云的采用如何带来显著的业务优势。

1. 数字化转型

关于数字化转型，混合云环境提供了多种方法，来实现特定于每个工作负载的 IT 基础设施的现代化。让我们看几个场景。

在新冠疫情期间，云计算需求急剧增加。企业需要对其 IT 基础设施进行现代化改造，创建更具弹性的业务运营模式，以应对供应链中断、适应远程工作并优化电子商务服务，因此，他们转向混合云来满足这些突发的需求。

对于远程工作，混合云解决方案支持组织将敏感数据迁移到其私有的本地部署服务器，同时使处于任何位置的任何员工都可以访问公有云上的关键应用程序和服务。这就为员工提供了所需的灵活性、安全性和可用性，使他们能够安全地访问企业资源，共享工作管理平台等工具，以便在企业内外开展协作。

金融机构属于受到严格监管的行业，该行业在一定程度上仍然依赖旧版系统（例如，基于大型机的平台）来处理大量敏感数据。混合云解决方案为银行提供了一种灵活的替代方法，通过在符合行业标准的公有云上托管应用程序，并将敏感信息本地存储在私有云中，来对这些数据进行隔离。混合云还使银行能够利用 DevOps 开发运维方法在软件应用程序上快速构建定制解决方案，从而简化银行业务并提供更好的客户体验（例如快速、安全的移动银行应用程序）。

2. 灾难恢复 (DR)

灾难恢复 (DR) 涉及 IT 技术和最佳实践，旨在防止或最大限度地减少由灾难性事件造成的数据丢失和业务中断。潜在灾难包括设备故障、自然灾害、停电、网络攻击、民事紧急情况或军事攻击。在大多数组织中，DR 战略被广泛认为是许多工作负载的强制性战略。

混合云战略通常包括基于云的灾难恢复计划。此类计划涉及将系统和数据存放在私有云中，并在公有云上备份该基础设施。如果发生灾难，组织可以快速、顺利地将工作负载转移到公有云上，将中断降至最低，并继续运行业务应用程序。

当今的许多云供应商均提供云管理服务，例如灾难恢复即服务 (DRaaS)。该服务支持组织备份其数据和 IT 基础设施，并将它们托管在第三方云供应商的基础设施上。一旦发生灾难，云供应商就可以实施和编排公司的灾难恢复计划，以确保业务连续性。

3. 开发和测试（开发/测试）

混合云环境为开发和测试应用程序提供了明显的优势，因为无需购买和设置本地部署的物理硬件。DevOps 开发运维团队经常使用公有云平台和其他服务（例如云存储）来托管开发项目。与在私有云中启动测试环境相比，在公有云中进行开发/测试的方法可以节省成本、提高灵活性并缩短上市时间。当团队在公有云中开发出应用程序后，可能会根据业务需求或安全因素而决定将其迁移到私有云环境。

在公有云环境中进行构建和测试，还可以帮助推进组织的整体应用程序现代化战略，有助于开发和测试专为应对单体式旧版应用程序而设计的微服务架构。

4. 云爆发

许多公司需要应对容易导致资源需求急剧上升的动态工作负载（例如，节假日促销期间的电子商务网站）。这就是云爆发（一种混合云部署技术）的用武之地。云爆发是一种介于私有云与公有云之间的配置，它使用负载均衡来重定向流量溢出。当私有云达到 100% 容量时，外部工作负载原本会使组织的专用服务器不堪重负，但现在则“爆发”到外部第三方云服务。

除了避免在工作负载突然激增时中断业务应用程序外，云爆发还可以为其他应用程序释放本地资源，并减少与本地基础设施成本相关的资金支出。

5. 边缘计算

边缘计算是一种分布式计算框架，它将计算机工作负载放置在尽可能靠近数据源（例如 IoT 设备）的位置。边缘计算有许多业务应用，从工厂车间的预测性维护到医院内患者监测。

边缘计算已成为混合云架构的关键组成部分，尤其是在端点、应用程序和数据变得更加分散的情况下。边缘计算和 5G 网络上的移动边缘计算使计算能力更接近端点，从而实现低延迟和高带宽可用性。

现代混合云战略与边缘计算相结合，可创建无缝的端到端解决方案，来支持在私有或公有数据中心以及边缘灵活地运行应用程序，为最终用户、IoT 设备等提供计算资源。在需要低延迟数据传输的实例中（例如，自动驾驶汽车中的数据分析或实时零售客户洞察），混合云可以在边缘实现精选的基础设施和应用程序服务。

6. 混合云和 AI

人工智能 (AI) 通过简化流程、提高效率和降低成本，不断地改变企业的运营方式。企业可以利用 AI 自动执行重复性任务，从而腾出员工精力、减少错误并改进决策。混合云环境为包括生成式 AI 在内的 AI 功能奠定了重要基础，而生成式 AI 已成为全球企业的重中之重。

大型语言模型 (LLM)（与生成式 AI 关联）需要巨大的计算能力，才能在支持安全性和快速可扩展性的环境中处理大量数据。混合云架构使企业能够按需扩展计算资源，并在使用高峰期分配资源。

数据隐私、数据安全和网络威胁是生成式 AI 和 LLM 的主要关注点。混合云环境可为公司提供在私有云环境中本地存储和处理敏感数据的灵活性，从而保护信息免受外部威胁，并确保符合监管标准。