事实上，数据生成的速度已经超过了网络的容量。因此，我们必须智能地决定哪些数据需要分析，哪些数据需要发送到云端存储，以及最重要的，数据应该在哪里进行分析。虽然对这些问题最简单的回答是“视情况而定”，但在业务和技术层面都有相应的原因和建议。

决定答案的两个因素是：实时分析数据的重要性以及是否需要对这些数据进行额外分析。然后，还有存储空间需求（或不需要存储），以满足业务和司法管辖区的合规要求。

有人说，云环境并不适合实时分析。因此，将所有数据发送到云并不是解决办法，因为存储在云中的大部分数据从未被分析过。它最终会进入某个数据库或位桶中，然后就一直留在那里。

以远程摄像头拍摄视频为例，下表列出了边缘分析与服务器端分析的一些优缺点：