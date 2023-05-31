物联网（IoT）和边缘计算这两个学科存在许多重叠的业务应用场景。不过，有一个既实用又极具发展前景的用例已实现广泛部署，却鲜少有人深入探究，那便是互联产品。此用例涉及嵌入传感器、软件和连接的装置和设备，它们可与其他产品、操作者或环境实时交换数据。

在这篇博客文章中，我们将探讨互联产品这一经常被忽视的现象，以及企业如何利用它们来获得优势。这在制造业和工业工程领域体现得尤为突出。从战略、设计、开发直至部署，要将物理产品实现互联互通，需要综合考量众多关键因素。尽管我们是从边缘计算这一独特视角来审视互联产品现象，但它对于推动工业 4.0 进程同样具有重大意义。

我们假设读者熟悉工业 4.0，它涉及将先进数字技术和物联网集成到制造流程以及能传输和接收指令与数据的互联设备中。这使得生产流程能实现更高程度的自动化和优化，从而提升制造业的效率、生产力和灵活性。有关该概念的更多信息，请参阅以下链接。