网络切片并非新技术，它是通过软件定义网络 (SDN) 在共享基础设施上创建多个独立逻辑虚拟化网络的方法。正如我们在早期博客中提及，5G 技术加速了 SDN 与网络功能虚拟化 (NFV) 的应用——这两项技术都有助于快速创建网络切片。因此，将相同的虚拟化原理应用于无线接入网 (RAN)，网络运营商可通过切片实现流量的物理隔离。

网络切片可支持特定应用、服务、用户群或网络，并能跨越接入网、核心网及传输网等多个网络域。还可实现跨运营商部署。这意味着每个逻辑网络都经过专门设计以服务特定商业目标，包含所有必需网络资源——以端到端方式完成配置与连接。

作为 5G 最重要特性之一，网络切片可动态创建和编程，为终端用户提供专属移动网络及用户管理功能，并能持续更新以满足其不断演进的需求。从超高带宽到超低延迟，5G 与网络切片的用例覆盖多样化传输需求，主要分为三大类别。3GPP（第三代合作伙伴计划）第 15 版规范详细定义了这三类切片/服务类型 (SST)：

SST 1 – 极致移动宽带 (eMBB)： 面向以视频为中心的高带宽应用，这类应用会消耗大量带宽并在移动网络中产生最高流量。

SST 2 – 超可靠低延迟通信 (urLLC)： 支持远程手术或车联万物 (v2x) 通信等场景，要求移动网络运营商 (MNO) 具备移动边缘计算能力。

SST 3 – 海量机器类通信 (mMTC)： 虽常被称作物联网 (IoT)，但此类网络切片以更大规模提供服务，可连接数十亿设备至网络。这些设备产生的流量将远低于 eMBB 应用，但其数量规模将高出数个量级。

网络切片实现了服务并发能力。其内在机制体现为：各项服务具有固有特性的内在效应——单一切片的变动不影响相邻切片的微观效应，以及根据需求将物理资源重新分配至其他切片的宏观效应。NFV 技术正是提供可扩展性、灵活性与隔离性的核心支撑。

需要明确的是，网络级隔离（即垂直行业客户不与其他客户共享网络功能或资源）在某些场景中并非基本要求，且网络切片技术本身不解决该问题。因此，网络切片技术预设在一国网络中仅需少量切片，即可由具有相似需求的企业共享使用。