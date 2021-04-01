此处的“边缘”，特指电信网络的边缘。在 5G 时代，电信运营商正从预配置的物理网络设备转向在多样化硬件平台上运行软件化网络功能的解耦式架构。
5G 网络可分为两大组成部分——无线接入网与核心网。5G 核心网掌控着整个网络，因而成为垂直行业应用的关键赋能者。网络切片是其核心功能之一。
这篇博客文章将对网络切片及部分边缘用例进行概述。
网络切片并非新技术，它是通过软件定义网络 (SDN) 在共享基础设施上创建多个独立逻辑虚拟化网络的方法。正如我们在早期博客中提及，5G 技术加速了 SDN 与网络功能虚拟化 (NFV) 的应用——这两项技术都有助于快速创建网络切片。因此，将相同的虚拟化原理应用于无线接入网 (RAN)，网络运营商可通过切片实现流量的物理隔离。
网络切片可支持特定应用、服务、用户群或网络，并能跨越接入网、核心网及传输网等多个网络域。还可实现跨运营商部署。这意味着每个逻辑网络都经过专门设计以服务特定商业目标，包含所有必需网络资源——以端到端方式完成配置与连接。
作为 5G 最重要特性之一，网络切片可动态创建和编程，为终端用户提供专属移动网络及用户管理功能，并能持续更新以满足其不断演进的需求。从超高带宽到超低延迟，5G 与网络切片的用例覆盖多样化传输需求，主要分为三大类别。3GPP（第三代合作伙伴计划）第 15 版规范详细定义了这三类切片/服务类型 (SST)：
网络切片实现了服务并发能力。其内在机制体现为：各项服务具有固有特性的内在效应——单一切片的变动不影响相邻切片的微观效应，以及根据需求将物理资源重新分配至其他切片的宏观效应。NFV 技术正是提供可扩展性、灵活性与隔离性的核心支撑。
需要明确的是，网络级隔离（即垂直行业客户不与其他客户共享网络功能或资源）在某些场景中并非基本要求，且网络切片技术本身不解决该问题。因此，网络切片技术预设在一国网络中仅需少量切片，即可由具有相似需求的企业共享使用。
在需要全国网络覆盖的特定场景（如网联汽车）中，无需网络隔离的网络切片或可被接受。但多数企业不愿与其他企业共享任何软硬件基础设施，更不必说其竞争对手。这便催生了私有 LTE 与私有 5G 网络。
不应将网络切片与私有 LTE/5G 混为一谈，二者服务于不同应用场景。在制造工厂、机场港口、能源生产、配送中心等场景部署的私有网络，需采用并实际运用专用核心网。这些专用核心网为企业提供完全的网络隔离，通过非共享模式带来更强大的控制力、可靠性及确定性服务质量。
网络切片极适用于全国车队管理等应用，能在设备任意部署位置提供受控的可靠服务。图 2 展示了网络切片的部分驱动因素。
5G 技术推动了虚拟网络功能 (VNF)，特别是网络切片的发展，以充分实现虚拟化所承诺的灵活性。然而，网络功能的底层软件应用必须进行架构设计，以支持任何基础设施，并完全自动化部署及诸如服务创建、透明软件升级、动态可扩展性乃至恢复等生命周期事件：
应在何时以及如何创建网络切片？网络运营商必须回答这些及其他相关问题，包括以下内容：
网络切片的生命周期包括准备、启用、运行和停用四个阶段：
切片请求会在电信云栈的每个层级进行分解，包括网络控制层、逻辑网络层和边缘连接层。下图展示了决定网络切片方式时所需的计算过程，其中每个步骤都会评估特定策略和标准：
5G 网络切片是订单驱动流程，而像 IBM Cloud Pak for Network Automation 这类产品提供了统一图形界面，网络运营商可通过该界面执行网络切片复杂任务并管理切片。它提供意图驱动编排、极致自动化和优化功能。此类工具让运营商能监控切片状态和 SLA 指标，并具备快速处理各类告警或修改的能力。
5G 技术推动各行业实现新型商业模式创新。网络切片使运营商能最大化利用网络资源并提升服务灵活性。部分网络功能可在不同网络切片间共享，而其他网络功能仅针对切片内的特定服务进行部署。这些特性使通信服务提供商能够推出创新服务，进军新市场并拓展业务。
IBM 云架构中心提供众多混合云与多云参考架构，包括人工智能框架。请查找 IBM 网络自动化参考架构 与 IBM Edge Computing 参考架构。
特别感谢 Sanil Nambiar 审阅本文。
