构建与部署基础模型需经历多个关键步骤，包括数据摄取、数据筛选、数据预处理、基础模型预训练、针对一个或多个下游任务的模型微调、推理服务部署，以及数据与 AI 模型的治理及生命周期管理，上述所有环节统称为基础模型运维 (FMOps)。

为助力企业应对上述挑战，IBM 推出 IBM watsonx AI 产品组合，为企业提供充分发挥基础模型能力所需的全套工具与技术支撑，该产品组合旨在全面放大 AI 在企业全域的应用价值。IBM watsonx 由以下部分组成：

另一个核心趋势是企业边缘侧计算的重要性日益凸显，例如工业场所、生产车间、零售门店、电信边缘节点等场景均属此类。更具体地说，在企业边缘侧部署 AI，能够在业务执行现场直接处理数据，实现近乎实时分析。企业边缘侧既是海量企业数据的产生源头，也是 AI 发挥价值的关键场景；在此处，AI 可提供具有时效性、实用性且可落地的业务洞察。

在边缘部署 AI 模型，既能实现近乎实时预测，又能遵守数据主权及隐私相关要求。这一部署方式可显著降低检测数据在采集、传输、转换及处理环节中常见的延迟问题。通过在边缘开展数据处理与模型推理，企业不仅能保障敏感数据的安全，还能降低数据传输成本，同时提升响应速度。

然而，在数据相关挑战（数据异构性、海量规模及合规要求）与资源约束问题（计算能力、网络连接、存储资源乃至 IT 技术能力有限）的双重影响下，规模化推进边缘 AI 部署并非易事。这些挑战大致可归为两类：