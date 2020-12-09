计算密集型应用程序需要高计算能力来进行数据处理和存储，但 IoT 设备通常无法满足这些要求，因为它们通常受到资源的限制。因此，企业可以将边缘簇用作动态、稳健的环境，运营团队在其中满足所需的存储空间、计算、低延迟、高性能和高带宽。此外，一些高度可用的本地共享服务可能需要 Kubernetes 簇设计提供的可扩展性，例如边缘云部署。

边缘簇通常可以成为企业的逻辑资源边界。高端边缘设备对于企业来说投资成本也较高。许多传统的固定功能或专用设备可能已经部署并列入预算。边缘簇技术为企业提供了一种使用边缘原生方法来现代化和未来化其应用的方式。具体做法是将这些设备与一个小型边缘簇连接，该簇运行设备管理或物联网 (IoT) 平台解决方案。然后，该边缘簇将像一个边缘设备一样进行管理和操作。

边缘簇具有以下主要优势：