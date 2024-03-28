什么是云银行？

2024 年 3 月 28 日

作者

Mesh Flinders

Author, IBM Think

Ian Smalley

Senior Editorial Strategist

什么是云银行？

云银行是一个术语，它指代金融机构通过互联网按需提供银行服务。同其他云计算服务一样，它依赖于对计算资源的远程访问，例如物理服务器虚拟服务器数据中心软件即服务 (SaaS) 等。

基于云的银行业务除了提供更高的便利性和触达性外，还以其他方式改善客户体验，包括在线支付各种费用。当提供云银行服务的金融机构的客户在家观看按次付费的电影或是通过拼车应用程序发出乘车请求时，他们便会依赖云原生数字银行服务。这些服务可简化交易流程，从而确保支付流程顺畅无阻。

除了为众多消费者服务提供支持外，云生态系统还能帮助金融部门降低成本并满足其他业务需求。从为改善远程办公的应用程序提供支持，到提供高算力以运行人工智能 (AI)机器学习 (ML)物联网 (IoT) 应用程序，世界各地的银行都在使用云平台的强大功能。

黑人女性正在使用笔记本电脑

掌握最新科技新闻

在 Think 时事通讯中每周获取有关 AI、安全、云等领域的深入洞察分析、研究和专家观点。

云银行为什么很重要？

对消费者来说，云银行使购物和交通等日常活动变得更加容易。以买菜和接孩子放学为例。在云银行出现之前，这些任务需要在不同地点多次停留。现在，人们只需使用装有云银行应用程序的智能手机即可完成这些任务。

云银行不仅仅可为消费者带来便利。银行业越来越多地使用它来提高数据安全性，创造更多创新产品，并部署 AI 和 ML 等尖端科技来实现日常任务的自动化。事实上，金融机构的云迁移已变得非常普遍，目前该行业已占全球云支出的 16%，远超其他行业 (PDF)

AI 学院

将 AI 应用于财务事务

生成式 AI 正在彻底改变金融的角色。了解 AI 的采用如何帮助 CFO 和财务团队找到新方法，将看似不可能的事情变为可能。
转到视频集

云银行为金融机构带来的优势

金融机构纷纷寻求利用云来为客户提供更好的产品和服务，并实现自身的数字化转型目标。而在此过程中，他们逐渐意识到多项重要优势。

降低成本

由于工作负载转移到云端，银行得以降低与数据存储和数据分析相关的成本。考虑到法律要求银行保存所有客户的详细金融记录，该领域在发现有价值的洞察信息方面极具潜力。云银行让金融机构可以摆脱前期一次性购买的本地数据存储模式，转而采用更灵活的按需付费模式，并且可根据需求变化进行调整。

增强数据安全性和合规性

银行保护客户最重要的信息和资产，因此银行经常成为黑客和欺诈企图的目标。将金融服务转移到云端可让银行更安全。现代云银行解决方案通过额外的保护手段（如加密和欺诈检测）来确保客户数据的安全。云银行解决方案还有助于银行遵守不断变化的行业监管法规。最后，很多云产品都有内置的灾难恢复 (DR) 能力，可帮助金融机构在遭遇安全漏洞或大规模停机后快速恢复。

更出色的 AI 能力

得益于云技术，银行系统的多个业务领域获得了 AI 的力量。客户数据和产品开发领域就是一个例子。当银行将客户数据存储在云端时，AI 算法可以不断扫描数据以了解客户行为，然后藉此设计新产品和新功能。另一个例子是在客户关系管理 (CRM) 领域，AI 聊天机器人虚拟代理已在取代客户服务中心。这些工具可通过协助开设新帐户、转账和申请信用卡等各种任务来增强客户支持。

更快地提供新服务

云银行是一个充满活力和技术创新的领域，每天都有新的应用程序和服务被设计出来。这意味着许多云银行功能都是现成的，因此银行向客户提供特定功能所需的时间大大缩短了。当一家已在部署云基础设施的银行发现客户需求没有得到满足时，很可能已经有一个现成的应用程序可以立即改善用户体验。

云银行如何运作？

早期，云银行只是银行向客户提供远程金融服务的一种方式，而无需亲临现场面对面提供服务。随着行业的发展，银行越来越多地使用云技术来寻求提高基础设施和银行运营的效率，尤其是在数据存储和处理方面。

云银行的演变

本世纪初，智能手机和更快的互联网速度开创了银行业数字创新的时代。曾经深陷有形基础设施成本和限制的行业开始转型。很快，银行以数字化方式提供的服务越来越多。在经历了最初对数据保护和安全的担忧之后，客户开始更加信任该领域，并对线上交易持更加开放的态度。

进入到新世纪的第二个十年，客户在自己选择的设备上随时在线访问其帐户已成为常态。随着公有云产品安全功能的增强，银行也开始通过互联网访问其服务器和数据库，而不是像过去那样通过本地数据中心进行访问。这些变化使得银行同时成为私有云与公有云解决方案的客户，并开启了当前的云银行时代。这一转变开创了当前的云银行时代，而云服务提供商 (CSP) 在安全性、技术和适应性方面展开竞争，以满足银行不断变化的需求。

金融机构在制定云战略时，需要在满足客户对最新应用和服务的需求、遵守严格的监管要求和控制成本之间取得平衡。金融机构需要做出的最重要选择之一是公有云和私有云的取舍。

什么是私有云？

当银行首次开始将服务迁移到云端时，大多数银行选择了私有云环境，因为人们认为它更安全。私有云是完全属于单个组织的云计算环境。金融机构使用的私有云上的所有云服务均在私有网络上交付，从而限制不良参与者侵入和泄露客户数据的能力。私有云基础设施通常位于金融机构拥有的数据中心内，或是由与其签约的第三方供应商进行管理。此设置提供了额外的安全层。尽管私有云在安全性和控制方面具有吸引力，但它缺乏公有云提供的可扩展性和灵活性。随着公有云变得愈发安全，很多银行现在都已将公有云视为一个可行的选项。

什么是公有云？

公有云是托管在公共域中的云，并可通过互联网进行访问。全球多家大型公司，包括 Amazon Web Services (AWS)、IBM 和 Microsoft Azure，都托管着公有云实例。公有云允许金融机构将客户数据存储在数据中心，并根据需要扩大或缩减所订购服务的规模。公有云模式在成本、可扩展性和灵活性方面具有巨大优势。但某些金融机构对隐私法感到担忧，因为很多存有敏感数据的服务器位于不同的国家或地区。

混合云和多云环境

混合云多云解决方案旨在整合公有云和私有云两种生态系统的云计算优势。顾名思义，混合云环境就是私有云和公有云服务的组合。多云是指云客户从众多提供商中选择各种服务（公有和私有）的情况。混合云和多云银行部署允许金融机构从多家提供商中选择最具性价比的云服务方案，因而越来越受欢迎。

云银行示例

随着金融机构积极拥抱云技术及其诸多优势，相关用例与日俱增。小型与大型机构都在推出以云转型为中心的新数字化转型计划。云银行改变金融服务领域的几种方式如下。

更换遗留系统

多年来，由于更换成本高昂，很多银行一直依赖已使用了数十年之久的旧 IT 基础设施。然而，维护它的成本也十分高昂，更不用说因无法利用新技术的速度和敏捷性而产生的机会成本了。如今，很多银行都将云银行解决方案纳入其更广泛的现代化改造计划中。作为这一转变的其中一部分，它们将数据存储和处理等核心能力从昂贵的旧 IT 基础设施迁移至更具适应性的云运营模型。此举有助于降低成本，并为客户提供更高水平的技术服务。
金融科技公司和新兴银行的兴起

云银行已极大改变了整体银行体验，一些新银行甚至没有实体店。例如，新兴银行（严重依赖金融科技 (fintech) 产品和服务的科技公司）正使用云来创建数字化银行平台。有些银行仅通过可下载到智能手机的应用程序提供服务。新兴银行严重依赖云来提供与传统金融机构提供的服务类似的零售银行服务，其中包括支票和储蓄帐户、贷款以及信用卡。然而，它们的运营却不涉及实体分支机构和管理它们所需的员工的间接成本。
开放银行的出现

开放银行业务（或“开放银行数据”）是一种由云技术支持的新实践，金融机构向第三方（通常是其他金融服务提供商）开放其客户数据，以推动创新并提供新的服务。实行开放银行业务的银行首先必须获得客户的许可才能分享其信息，通常是通过同意书。然后，这些客户的数据（包括帐户、交易历史记录和其他信息）便可通过应用程序编程接口 (API) 进行共享。开放银行业务的用途多种多样，通常包括贷款和其他金融服务的营销机会，以及开发新的数字产品。
采用现成的功能

很多金融机构从私有云转向公有云，从而使得公有云提供商能够以产品即服务模式提供创新产品，银行可以尝试为其客户提供不同的服务和产品。此外，现成的产品使得银行可将重点从金融科技领域转移出来，因为金融科技通常不被视为银行的核心竞争力。然而，银行仍然可以从金融科技领域的创新中获益。
相关解决方案
银行 IT 服务和解决方案

IBM 提供混合云和 AI 功能，帮助银行过渡到新的运营模式并实现盈利。

 深入了解银行解决方案
银行业会话式 AI 聊天机器人

了解 watsonx Assistant 如何通过人工智能驱动式聊天机器人来帮助转变数字银行体验。

         深入了解 watsonx Assistant
    金融服务咨询

    IBM 金融服务咨询可帮助客户实现核心银行业务与支付业务的现代化，并构建能抵御中断的弹性数字基础设施。

         深入了解金融服务
    采取后续步骤

    IBM 提供混合云和 AI 功能，帮助银行过渡到新的运营模式并实现盈利。

         深入了解银行解决方案 申请参加 AI 战略会议