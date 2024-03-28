本世纪初，智能手机和更快的互联网速度开创了银行业数字创新的时代。曾经深陷有形基础设施成本和限制的行业开始转型。很快，银行以数字化方式提供的服务越来越多。在经历了最初对数据保护和安全的担忧之后，客户开始更加信任该领域，并对线上交易持更加开放的态度。

进入到新世纪的第二个十年，客户在自己选择的设备上随时在线访问其帐户已成为常态。随着公有云产品安全功能的增强，银行也开始通过互联网访问其服务器和数据库，而不是像过去那样通过本地数据中心进行访问。这些变化使得银行同时成为私有云与公有云解决方案的客户，并开启了当前的云银行时代。这一转变开创了当前的云银行时代，而云服务提供商 (CSP) 在安全性、技术和适应性方面展开竞争，以满足银行不断变化的需求。

金融机构在制定云战略时，需要在满足客户对最新应用和服务的需求、遵守严格的监管要求和控制成本之间取得平衡。金融机构需要做出的最重要选择之一是公有云和私有云的取舍。