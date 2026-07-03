建筑维护检查表是一份结构化大纲，涵盖所有必要的检查、维修和保养任务。检查表流程可确保建筑物的所有物理结构、设备和系统都得到维护并受到持续关注。
企业会按季节、建筑频率和系统来组织建筑维护。设施管理、物业管理和商业房地产团队，因行业不同，负责监控该检查表。悉心维护和保养建筑物，使其安全、清洁且可正常使用，对业务运营至关重要。
检查表是预防性维护计划的核心，并能推动整体业务运营效率。现代运营正将检查表与计算机化维护管理系统 (CMMS) 及人工智能 (AI) 驱动的工具结合使用，以实现调度自动化并跟踪任务完成情况。
建筑维护对企业的核心作用在于，它能确保使用者的健康与安全、保护财产价值并延长资产使用寿命。对建筑进行日常维护，如更换火灾报警器或清理排水沟，可延长昂贵设备的使用寿命，并降低责任风险。
此外，有预防性维护检查表支撑的建筑维护，有助于削减成本，减少紧急维修或整个系统大修的需求。积极主动的按计划维护管理方式能够保护建筑结构，提高能源效率，并在损坏发生前预先进行维护。
无论是办公室、学校还是工厂，当建筑的各个系统以最佳状态运行时，它们能够通过使用更少的能源来提高效率。维护良好的设施通常也更加安全，可以避免 水渍损坏、烟雾探测器过期和灯泡故障等安全隐患。
建筑维护是业务运营的支柱。维护不善的建筑会显露出薄弱之处，令投资者或潜在买家望而却步，并破坏现有使用者的体验。
组织可采用多种类型的建筑维护。根据工作执行的时间和原因，维护可分为以下几种具体策略：
设施管理人员通常按频率或设施系统对建筑维护检查表进行分类。季节因素也会起作用，并能决定维护检查表的内容。
根据检查表的不同，组织可以混合使用多种建筑维护类型。例如，商业建筑维护检查表会因设施性质而与租户建筑检查表有所不同。
设施管理人员最常按频率组织检查表，分为每日、每周、每月、每季度和每年任务。
一些业务运营可能按工种或特定建筑系统分配工作，包括以下类别：
季节变化可决定建筑维护任务，企业可考虑分别为春季、夏季、秋季和冬季制定单独的检查表。在极端天气来临前对系统做好准备，有助于保护建筑免受长期损坏并确保结构完整性。
第一步是确定企业希望如何使用检查清单。 下一步是编制检查表，这需要组织层面的认同、跨职能协作以及一个可在同一处追踪所有任务的系统。
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