脚手架围绕着一个大型工业结构，带有白色横梁、平台，设施内还有一个圆柱形立柱
资产管理

什么是建筑维护检查表？

By Teaganne Finn , Ian Smalley
发布日期 2026年7月3日

建筑维护检查表的定义

建筑维护检查表是一份结构化大纲，涵盖所有必要的检查、维修和保养任务。检查表流程可确保建筑物的所有物理结构、设备和系统都得到维护并受到持续关注。

企业会按季节、建筑频率和系统来组织建筑维护。设施管理、物业管理和商业房地产团队，因行业不同，负责监控该检查表。悉心维护和保养建筑物，使其安全、清洁且可正常使用，对业务运营至关重要。

检查表是预防性维护计划的核心，并能推动整体业务运营效率。现代运营正将检查表与计算机化维护管理系统 (CMMS)人工智能 (AI) 驱动的工具结合使用，以实现调度自动化并跟踪任务完成情况。

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为何建筑维护至关重要

建筑维护对企业的核心作用在于，它能确保使用者的健康与安全、保护财产价值并延长资产使用寿命。对建筑进行日常维护，如更换火灾报警器或清理排水沟，可延长昂贵设备的使用寿命，并降低责任风险。

此外，有预防性维护检查表支撑的建筑维护，有助于削减成本，减少紧急维修或整个系统大修的需求。积极主动的按计划维护管理方式能够保护建筑结构，提高能源效率，并在损坏发生前预先进行维护。

无论是办公室、学校还是工厂，当建筑的各个系统以最佳状态运行时，它们能够通过使用更少的能源来提高效率。维护良好的设施通常也更加安全，可以避免 水渍损坏、烟雾探测器过期和灯泡故障等安全隐患。

建筑维护是业务运营的支柱。维护不善的建筑会显露出薄弱之处，令投资者或潜在买家望而却步，并破坏现有使用者的体验。

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建筑维护的类型

组织可采用多种类型的建筑维护。根据工作执行的时间原因，维护可分为以下几种具体策略：

  • 预防性维护：预防性维护包括定期执行的任务和检查，以延长资产使用寿命并防止设备故障，例如每三个月清洗暖通空调过滤器以改善空气质量。预防性维护检查表与人工智能驱动的维护解决方案搭配使用时，效果会非常显著。
  • 纠正性维护：纠正性维护任务是为应对资产故障或损坏而执行的，例如堵塞的管道或破碎的窗户。
  • 预测性维护：预测性维护利用先进技术采集实时资产数据，精确确定何时需要维护，例如更换配电盘。这种方法不同于预防性维护，后者不具备预测资产未来状况的先进能力。
  • 日常维护：日常维护 包括为保持建筑清洁和功能而持续执行的任务，例如清空垃圾桶或更换灯泡。
  • 滞后维护：滞后维护指因资金、零件或人力不足而有意推迟的任务。这些维修会被列入积压任务，待资源可用时再进行处理。

设施管理人员通常按频率或设施系统对建筑维护检查表进行分类。季节因素也会起作用，并能决定维护检查表的内容。

根据检查表的不同，组织可以混合使用多种建筑维护类型。例如，商业建筑维护检查表会因设施性质而与租户建筑检查表有所不同。

按频率划分的建筑维护检查表

设施管理人员最常按频率组织检查表，分为每日、每周、每月、每季度和每年任务。

每日维护任务

  • 检查入口和公共区域
  • 确保门和锁功能正常
  • 检查照明，确认所有灯泡均能正常工作
  • 确认暖通空调 (HVAC) 系统运行正常
  • 检查电梯运行状况和清洁度
  • 检查浴室的卫生状况、用品供应情况以及是否存在虫害防治需求
  • 核实紧急出口畅通无阻
  • 检查安防系统

每周维护任务

  • 检查门五金件、铰链和扶手
  • 彻底清扫外部场地
  • 测试火灾报警器和喷淋系统
  • 检查管道是否渗漏
  • 检查暖通空调通风口和过滤器是否有堵塞
  • 评估室外照明
  • 擦拭家具和固定装置
  • 修剪树木、灌木和草坪

每月维护任务

  • 检查墙壁和天花板，看是否需要修补石膏板或有无损坏
  • 更换暖通空调过滤器
  • 检查灭火器
  • 检查雨水槽、屋顶排水管和落水管，查看有无堵塞或排水问题
  • 测试自动系统（卫生间水龙头或冲水装置）
  • 清洗地毯和地垫
  • 清洁灯具并更换灯泡
  • 给垃圾桶和回收箱消毒

每季度维护任务

  • 对所有电气系统（包括插座和设备）进行测试
  • 确认电梯的应急功能，并检查所有缆绳以识别损坏或腐蚀
  • 清洁卫生间通风系统
  • 检查并更换暖通空调空气过滤器
  • 确认停车场标志清晰可见
  • 测试所有火灾报警器、防火系统和灭火系统
  • 检查热水器和锅炉
  • 检查外部填缝、密封胶和挡风雨条

每年维护任务

  • 对暖通空调系统进行全面维修和检查
  • 检查结构、建筑围护结构和屋顶
  • 对停车场进行密封、涂层并重新画线
  • 对建筑进行详细巡查
  • 测试备用电源系统和发电机
  • 检查所有景观的植物和土壤健康状况
  • 清洁并维护所有电器
  • 检查所有门锁和门禁系统，并进行必要更新

按系统划分的建筑维护检查表

一些业务运营可能按工种或特定建筑系统分配工作，包括以下类别：

  • 暖通空调
  • 管道
  • 电气与照明
  • 屋顶与外部
  • 消防与安全
  • 电梯与垂直运输
  • 景观与地面

暖通空调

  • 更换空气过滤器
  • 检查管道系统是否有泄漏或积垢
  • 测试恒温器校准
  • 维护冷却盘管
  • 检查排气扇
  • 每年检查制冷剂液位

管道

  • 检查所有固定装置和管道系统是否泄漏
  • 测试水压
  • 检查污水泵运行情况
  • 检查热水器是否腐蚀
  • 冲洗门下排水口
  • 测试防回流装置

电气与照明

  • 测试所有接地故障断路器 (GFCI) 插座
  • 检查电气面板是否有过热或腐蚀迹象
  • 更换烧坏的室内外灯泡
  • 测试应急照明和出口照明
  • 检查设备间的布线

屋顶与外部

  • 检查屋顶卷材和泛水板
  • 清理排水沟和雨水槽
  • 在冬季月份检查冰坝
  • 检查外墙是否有裂缝或渗水
  • 检查门窗周围的填缝胶

消防与安全

  • 每月测试火灾报警器
  • 检查灭火器
  • 测试喷淋头
  • 确认紧急出口标志亮起且标志无遮挡
  • 检查灭火系统认证日期

电梯与垂直运输

  • 每日检查轿厢清洁度、楼梯间和照明
  • 测试紧急呼叫系统
  • 检查检验证书是否有效
  • 安排年度全面维保

景观与地面

  • 按计划修剪草坪和修整边缘
  • 检查灌溉系统
  • 清除人行道和停车区的杂物
  • 修剪靠近建筑物的树木和灌木
  • 检查路面是否有裂缝或绊倒危险

按季节划分的建筑维护检查表

季节变化可决定建筑维护任务，企业可考虑分别为春季、夏季、秋季和冬季制定单独的检查表。在极端天气来临前对系统做好准备，有助于保护建筑免受长期损坏并确保结构完整性。

春季

  • 将暖通空调从制热模式切换为制冷模式
  • 启动并测试灌溉系统
  • 冬季后检查屋顶
  • 高压冲洗建筑外墙和人行道
  • 维护空调机组并清洗盘管
  • 检查室外照明是否有冬季损坏
  • 清理雨水排水沟

夏季

  • 在暴雨期间监测屋顶损坏情况
  • 检查停车场路面和标线
  • 确认制冷系统在高峰使用时的性能
  • 检查地面是否有侵蚀或径流问题
  • 检查外部结构材料是否有腐烂或生锈

秋季

  • 在供暖季前维护炉子和锅炉
  • 对灌溉管道进行防冻处理
  • 清除雨水槽中的落叶
  • 检查管道保温
  • 为除雪车标记车道
  • 确认冬季应急和除雪计划
  • 在气温降至冰点以下前密封停车场裂缝

冬季

  • 检查屋顶和雨水槽是否有冰坝
  • 检查室内是否有管道冻结迹象
  • 测试所有 GFCI 插座和供暖系统运行情况
  • 检查天花板和地板是否有水渍损坏
  • 确认除雪和除冰服务正常运行

如何制定建筑维护检查表

第一步是确定企业希望如何使用检查清单。 下一步是编制检查表，这需要组织层面的认同、跨职能协作以及一个可在同一处追踪所有任务的系统。

  1. 评估建筑系统需求： 每座建筑各不相同。企业需要评估建筑和资产，以确定独特需求及整体的维护方式。需注意建筑规模、年限、人员容纳上限以及可能适用于某些建筑类型（如教育设施或公园建筑）的法规要求。
  2. 任务分类： 企业需要根据系统、频率和季节来组织维护任务。根据建筑和资产的不同，可能会更侧重其中某种方式。按这三种类型组织维护任务可确保全面覆盖、简化工单并推动战略决策。
  3. 清晰写明每项任务： 检查表上的每项任务都应定义清晰。提供详细说明、具体指引、安全警告和所需材料，以便所有现有及新入职的建筑维护人员都能上手。含糊不清会拖慢维护进度和整体团队效率。
  4. 分配责任： 建筑维护经理必须将检查表委派给个人或团队。确定是否需要专门的季节性维护团队，并明确每项任务的负责人。这一步骤对于在团队内建立问责制至关重要。
  5. 使用模板创建检查表： 检查表的创建过程繁琐。充分利用每个检查表的预设计模板，包括日志表和审批栏。记录这些细节有助于简化维护作业，并可确保一致性。
  6. 考虑采用人工智能驱动的解决方案： 在复杂环境中开展业务运营的组织，应考虑寻找人工智能驱动的预测性维护解决方案。实时上传检查表数据，清晰了解资产历史记录、优先级和性能。CMMS（计算机化维护管理系统）是一种工具，可利用完成数据使维护检查表具有可扩展性，并随时间推移优化该计划。

作者

Teaganne Finn

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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