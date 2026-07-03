建筑维护对企业的核心作用在于，它能确保使用者的健康与安全、保护财产价值并延长资产使用寿命。对建筑进行日常维护，如更换火灾报警器或清理排水沟，可延长昂贵设备的使用寿命，并降低责任风险。

此外，有预防性维护检查表支撑的建筑维护，有助于削减成本，减少紧急维修或整个系统大修的需求。积极主动的按计划维护管理方式能够保护建筑结构，提高能源效率，并在损坏发生前预先进行维护。

无论是办公室、学校还是工厂，当建筑的各个系统以最佳状态运行时，它们能够通过使用更少的能源来提高效率。维护良好的设施通常也更加安全，可以避免 水渍损坏、烟雾探测器过期和灯泡故障等安全隐患。

建筑维护是业务运营的支柱。维护不善的建筑会显露出薄弱之处，令投资者或潜在买家望而却步，并破坏现有使用者的体验。