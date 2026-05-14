企业利用延迟维护来战略性地管理资源并确定维护需求的优先级。

除延迟维护外，组织通常还依赖其他维护类型，如预防性维护、预测性维护和定期维护，作为整体维护计划的一部分。

尽管这三种核心维护类型很有效，但资源限制仍可能导致需要将一些修理工作推迟到以后，这正是延迟维护的用武之地。在有效的延迟维护计划中，设施经理和维护团队评估运营优先级，决定哪些维护问题应立即关注，哪些可以推迟。

虽然延迟维护有助于团队保持关键资产的运行，但将修理工作推迟太久可能导致延迟维护积压。而且，这可能最终导致系统故障、资产生命周期缩短以及安全隐患。根据一项近期研究，美国各州和地方政府去年在道路和桥梁所需维修方面面临的延迟维护成本积压高达 1050 亿美元。1