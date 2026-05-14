在 Modernica 家具公司，工人在包装前确保容器清洁。
资产管理

什么是延迟维护？

By Mesh Flinders , Ian Smalley
发布日期 2026年5月14日

延迟维护的定义

延迟维护是指因成本、人员短缺和时间等资源限制而推迟必要维护任务的做法。

企业利用延迟维护来战略性地管理资源并确定维护需求的优先级。

除延迟维护外，组织通常还依赖其他维护类型，如预防性维护预测性维护和定期维护，作为整体维护计划的一部分。

尽管这三种核心维护类型很有效，但资源限制仍可能导致需要将一些修理工作推迟到以后，这正是延迟维护的用武之地。在有效的延迟维护计划中，设施经理和维护团队评估运营优先级，决定哪些维护问题应立即关注，哪些可以推迟。

虽然延迟维护有助于团队保持关键资产的运行，但将修理工作推迟太久可能导致延迟维护积压。而且，这可能最终导致系统故障、资产生命周期缩短以及安全隐患。根据一项近期研究，美国各州和地方政府去年在道路和桥梁所需维修方面面临的延迟维护成本积压高达 1050 亿美元。1

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延迟维护如何运作？

组织通常将延迟维护作为更广泛的维护管理方法的一部分来实施，这种方法往往以计算机化维护管理系统 (CMMS) 为基础。CMMS 平台是软件解决方案，可自动化工单、监控资产性能并实时跟踪延迟的维修任务。

策略性地实施时，延迟维护能补充其他类型的维护工作，并可帮助企业有效管理有限资源。以下是成功部署延迟维护的四项关键最佳实践。

1. 进行资产优先级排序

延迟维护始于完善的资产优先级排序，维护团队评估收到的维护任务，决定哪些可以优先处理，哪些可以推迟。在此步骤中，维修技术人员仔细审视报修请求的各个方面，包括其运营影响、所需零件和人力以及可用资源。

构成直接威胁的维护任务，如电气系统故障、暖通空调系统故障和其他潜在安全隐患，会被迅速优先处理。其他任务，如系统升级和外观性改进，则可以推迟。 

2. 建立延迟维护积压

完善的延迟维护实践的核心，是一个易于追踪的延迟维护积压，理想情况下通过CMMS进行管理。现代 CMMS 工具可帮助维护团队实时跟踪延迟工单的状态，并在维护任务逾期时向技术人员发出警报。

延迟维护任务也可成为利益相关方评估其整体企业资产管理 (EAM) 策略有效性的关键指标。CMMS 平台支持战略性而非被动的资源分配，使维护经理能够推迟非关键任务以满足预算要求。

3. 整合预防性维护

延迟维护通常与预防性维护紧密相连，预防性维护是一种技术人员利用维护日志在资产发生故障前主动进行维修的方法。正确实施时，预防性维护能降低故障和停机的总体可能性，并延长资产生命周期。

然而，当维护团队因资源或预算限制而推迟预防性维护任务时，计划外停机的风险便会增加。推迟润滑、检查和部件更换等日常维护任务，会影响资产功能，并导致某些类型资产加速磨损。

4. 监控紧急维修情况

衡量延迟维护计划成功与否最具说服力的指标，或许是维护团队因其实践而需执行的紧急维修次数。当与预防性维护和计划性维护并行实施时，延迟维护积压不会累积到导致故障和系统故障需要紧急维修的程度。

频繁导致紧急维修的延迟维护工作流程，表明该计划的核心存在问题，需要重新评估。

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延迟维护的好处

尽管延迟维护因可能导致设备故障和停机而常被负面提及，但与其他维护类型相比，它能为企业提供若干显著优势。在适当情况下，推迟维护是一项战略性业务决策，支持更广泛的企业目标，如提高运营灵活性或管理维护预算限制。

以下是在企业层面延迟维护的一些主要好处：

  • 减少中断：在资产正常运行时间至关重要、哪怕几分钟停机都可能导致更高成本的行业中，企业依赖延迟维护。他们依靠它来确保维护活动不会中断核心业务流程。例如，在汽车、航空航天和食品加工行业，停产往往比维修成本更高，因此维护经理会推迟某些资产的维护以保持生产线运行。
  • 降低维护成本：虽然将维修推迟太久可能导致资产意外故障并造成代价高昂的停机，但推迟一些非关键资产的维护活动也有助于降低维护成本。并非所有资产在整个生命周期内都需要同等的保养。有时，当这些资产接近使用寿命终点或即将更换时，推迟维护更为有效。
  • 更深入的洞察：依靠 CMMS 来创建和跟踪延迟维护积压，可帮助企业深入了解其维护活动如何创造价值。长期跟踪延迟维护有助于团队识别维护需求并应对资源缺口。这些洞察有助于利益相关方更好地规划未来的维护预算，并更有效地确定投资和资本规划的优先级。
  • 更高效的升级：延迟维护还有助于团队发现捆绑升级的机会，这种做法是指技术人员将不影响资产性能的单个定制升级推迟，直至可以一次性执行多项升级。与单独升级相比，捆绑升级有助于降低总体维护成本，并改善许多资产的系统健康状况。

延迟维护的挑战

尽管有其好处，延迟维护仍给组织带来严峻挑战，如果管理不当，可能影响核心业务流程。

以下是一些最常见的优点：

  • 更高的总拥有成本 (TCO)：TCO 是一个反映资产在整个生命周期内拥有总成本的指标，包括识别、安装、维护、停机和使用寿命结束的费用。虽然策略性地推迟某些维护活动可能带来短期收益，但当维修积压并导致意外故障时，会显著增加 TCO。
  • 故障与系统故障：当维护团队推迟日常和预防性维护任务以降低短期成本时，会增加意外故障的可能性。因维修或升级被忽视而导致的资产突然故障，通常会造成计划外停机，根据资产的关键程度，可能带来重大的财务和声誉后果。
  • 安全风险：安全风险是延迟维护活动中的一个持续问题。将必要的维修推迟太久会使系统和设备不可靠，给工人造成危险状况。电气系统问题、设施结构问题以及设备故障，是延迟维护可能导致的一些常见安全隐患。
  • 效率进一步降低：每个组织都要应对维护计划中的低效问题，但延迟维护可能加剧这些问题。如果未使用现代 CMMS 进行跟踪，维护积压可能增长到团队无法跟踪所需执行的维护任务的程度。维护团队随后必须被动运作，频繁进行紧急维修以防止资产故障，而非实施更具战略性的主动维护。

按行业划分的延迟维护示例

虽然不像与人工智能 (AI)物联网 (IoT) 等新技术关联更紧密的其他维护类型那样流行，延迟维护仍然很重要。对于那些依赖大型昂贵资产的许多行业而言，它依然至关重要。

以下按行业列举五个最常见的延迟维护应用案例。

商业房地产

负责监管大型商业建筑、大学校园和公共基础设施的设施经理，面临众多相互竞争的维护需求和有限的预算。

诸如外观改进和轻微结构修复等非关键维护任务通常可以推迟，以便维护团队专注于解决重大安全隐患和潜在系统故障的维修。

医疗保健

在医疗保健行业，推迟维护任务必须限于不会损害或威胁患者健康的设备。

医疗机构的维护经理优先处理高风险系统以立即关注，并推迟次要资产上的非关键维护任务，以帮助降低成本并更具策略性地分配有限资源。

工业制造业

工业制造业领域的维护操作人员依赖延迟维护来保持生产线运转和关键资产运行，在这个行业中，停机通常比设备老化的代价更高。

例如，在大型工业厂房中，维护团队通常会推迟不满足以下三个条件之一的维护任务：

  • 资产仍在计划参数范围内运行。
  • 资产的故障模式发展缓慢，且不受拟议维修的影响。
  • 不存在对工人的直接安全风险或对产品的质量风险。

公用事业

公用事业部门策略性地依赖延迟维护，以降低成本并提高发电厂、输电线、水电大坝和车队等大型复杂资产的效率。

公用事业维护团队仅在能够安全执行，并确保延迟修理不会中断能源生产流或增加工人风险的情况下，才推迟维护任务。

石油与天然气

在石油和天然气行业，延迟维护是一种流程严密、风险受控的策略，团队用它来保持泵和油井运行、管道输送，同时控制维护成本。

石油和天然气设施是资本密集型资产，必须持续运行以满足业务需求。这些设施的操作人员和维护团队通常将延迟维护策略性地整合到流程中，以最大限度地提高产量并减少停机时间。

Mesh Flinders

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

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    脚注

    1 州和地方政府面临 1050 亿美元的延迟维护，皮尤慈善信托，2025 年 5 月