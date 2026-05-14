延迟维护是指因成本、人员短缺和时间等资源限制而推迟必要维护任务的做法。
企业利用延迟维护来战略性地管理资源并确定维护需求的优先级。
除延迟维护外，组织通常还依赖其他维护类型，如预防性维护、预测性维护和定期维护，作为整体维护计划的一部分。
尽管这三种核心维护类型很有效，但资源限制仍可能导致需要将一些修理工作推迟到以后，这正是延迟维护的用武之地。在有效的延迟维护计划中，设施经理和维护团队评估运营优先级，决定哪些维护问题应立即关注，哪些可以推迟。
虽然延迟维护有助于团队保持关键资产的运行，但将修理工作推迟太久可能导致延迟维护积压。而且，这可能最终导致系统故障、资产生命周期缩短以及安全隐患。根据一项近期研究，美国各州和地方政府去年在道路和桥梁所需维修方面面临的延迟维护成本积压高达 1050 亿美元。1
组织通常将延迟维护作为更广泛的维护管理方法的一部分来实施，这种方法往往以计算机化维护管理系统 (CMMS) 为基础。CMMS 平台是软件解决方案，可自动化工单、监控资产性能并实时跟踪延迟的维修任务。
策略性地实施时，延迟维护能补充其他类型的维护工作，并可帮助企业有效管理有限资源。以下是成功部署延迟维护的四项关键最佳实践。
延迟维护始于完善的资产优先级排序，维护团队评估收到的维护任务，决定哪些可以优先处理，哪些可以推迟。在此步骤中，维修技术人员仔细审视报修请求的各个方面，包括其运营影响、所需零件和人力以及可用资源。
构成直接威胁的维护任务，如电气系统故障、暖通空调系统故障和其他潜在安全隐患，会被迅速优先处理。其他任务，如系统升级和外观性改进，则可以推迟。
完善的延迟维护实践的核心，是一个易于追踪的延迟维护积压，理想情况下通过CMMS进行管理。现代 CMMS 工具可帮助维护团队实时跟踪延迟工单的状态，并在维护任务逾期时向技术人员发出警报。
延迟维护任务也可成为利益相关方评估其整体企业资产管理 (EAM) 策略有效性的关键指标。CMMS 平台支持战略性而非被动性的资源分配，使维护经理能够推迟非关键任务以满足预算要求。
延迟维护通常与预防性维护紧密相连，预防性维护是一种技术人员利用维护日志在资产发生故障前主动进行维修的方法。正确实施时，预防性维护能降低故障和停机的总体可能性，并延长资产生命周期。
然而，当维护团队因资源或预算限制而推迟预防性维护任务时，计划外停机的风险便会增加。推迟润滑、检查和部件更换等日常维护任务，会影响资产功能，并导致某些类型资产加速磨损。
尽管延迟维护因可能导致设备故障和停机而常被负面提及，但与其他维护类型相比，它能为企业提供若干显著优势。在适当情况下，推迟维护是一项战略性业务决策，支持更广泛的企业目标，如提高运营灵活性或管理维护预算限制。
以下是在企业层面延迟维护的一些主要好处：
尽管有其好处，延迟维护仍给组织带来严峻挑战，如果管理不当，可能影响核心业务流程。
以下是一些最常见的优点：
负责监管大型商业建筑、大学校园和公共基础设施的设施经理，面临众多相互竞争的维护需求和有限的预算。
诸如外观改进和轻微结构修复等非关键维护任务通常可以推迟，以便维护团队专注于解决重大安全隐患和潜在系统故障的维修。
在医疗保健行业，推迟维护任务必须限于不会损害或威胁患者健康的设备。
医疗机构的维护经理优先处理高风险系统以立即关注，并推迟次要资产上的非关键维护任务，以帮助降低成本并更具策略性地分配有限资源。
工业制造业领域的维护操作人员依赖延迟维护来保持生产线运转和关键资产运行，在这个行业中，停机通常比设备老化的代价更高。
例如，在大型工业厂房中，维护团队通常会推迟不满足以下三个条件之一的维护任务：
公用事业部门策略性地依赖延迟维护，以降低成本并提高发电厂、输电线、水电大坝和车队等大型复杂资产的效率。
公用事业维护团队仅在能够安全执行，并确保延迟修理不会中断能源生产流或增加工人风险的情况下，才推迟维护任务。
在石油和天然气行业，延迟维护是一种流程严密、风险受控的策略，团队用它来保持泵和油井运行、管道输送，同时控制维护成本。
石油和天然气设施是资本密集型资产，必须持续运行以满足业务需求。这些设施的操作人员和维护团队通常将延迟维护策略性地整合到流程中，以最大限度地提高产量并减少停机时间。
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