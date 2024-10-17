AI 和能源效率的未来

AI 的快速采用也导致了能源使用量的急剧增加。构建和培训 AI 模型需要能源，每次请求信息或生成内容时，模型也需要能源完成复杂的数学运算。

国际能源署 (IEA) 表示（链接指向 ibm.com 以外的网站），将 AI 整合到互联网搜索引擎等现有工具中可能会导致电力需求增长十倍。到 2030 年，IEA 预计用于为数据中心提供电力的全球份额将翻一番。

AI 并不是第一个引发能源消耗挑战的科技。2000 年代初期的云计算也引起了类似的担忧，但幸运的是 ，通过创新避免了这些问题（链接位于 ibm.com 之外）。尽管如此，随着 AI 的采用继续，以及企业从竞争激烈的能源市场中寻求稳定、负担得起的电力，这个话题是许多高管的首要考虑因素。