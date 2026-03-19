此实践可用于编排端到端工作流、在系统之间集成数据、执行持续监控、测试等。



API 自动化通过简化和执行预定义的操作，来提高软件系统之间交互的一致性和效率。通过自动化这些交互，组织可以减少执行中的变数，支持更多数量的操作，并提供更一致的响应时间。这种方法还能加快日常系统事件的处理，有助于确保互联应用程序以更稳定、更协调的方式运行。



《财富商业洞察》的一份报告预测，到 2032 年，API Management市场的价值预计将达到 328 亿美元。1随着 API 生态的发展，对可靠、高吞吐量 API 交互的需求正在上升。



人工智能 (AI) 系统依赖 API 来检索数据、调用服务和协调工作流，正在推动这一增长的新浪潮。两年前，Gartner 预测，到 2026 年，超过 30% 的 API 需求增长将来自使用大语言模型的 AI 工具。2



“API 不再是后端管道。它们是现代业务的结缔组织。”iSOA Group 首席技术官 Bryon Kataoka 在 IBM 社区博客中写道。3 Kataoka 的观察突显了 API 日益增长的中心地位，如何加速了对 API 自动化的需求，以支持这些不断扩展且相互连接的工作负载。