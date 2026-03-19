此实践可用于编排端到端工作流、在系统之间集成数据、执行持续监控、测试等。
API 自动化通过简化和执行预定义的操作，来提高软件系统之间交互的一致性和效率。通过自动化这些交互，组织可以减少执行中的变数，支持更多数量的操作，并提供更一致的响应时间。这种方法还能加快日常系统事件的处理，有助于确保互联应用程序以更稳定、更协调的方式运行。
《财富商业洞察》的一份报告预测，到 2032 年，API Management市场的价值预计将达到 328 亿美元。1随着 API 生态的发展，对可靠、高吞吐量 API 交互的需求正在上升。
人工智能 (AI) 系统依赖 API 来检索数据、调用服务和协调工作流，正在推动这一增长的新浪潮。两年前，Gartner 预测，到 2026 年，超过 30% 的 API 需求增长将来自使用大语言模型的 AI 工具。2
“API 不再是后端管道。它们是现代业务的结缔组织。”iSOA Group 首席技术官 Bryon Kataoka 在 IBM 社区博客中写道。3 Kataoka 的观察突显了 API 日益增长的中心地位，如何加速了对 API 自动化的需求，以支持这些不断扩展且相互连接的工作负载。
API 是一套定义两个软件系统如何通信的规则。例如，当应用程序 A 需要来自应用程序 B 的信息时，它会向 API 端点发送一个结构化请求，该端点是应用程序 B 暴露的 URL，作为该资源的地址。应用程序 B 处理该请求并返回一个响应。
API 自动化建立在此实践之上，通过使用预定义的指令或脚本自动运行这些交互，端到端地管理 API 调用的顺序、逻辑和时序。在某些情况下，这包括编排多个 API 作为更大自动化工作流的一部分。
API 自动化可以帮助组织优化后端功能，并减少软件开发和其他系统驱动工作流中的人工操作。尽管如此，并非每个交互都是自动化的。有些工作流仍然需要手动启动（例如由操作员启动的计划作业）、对敏感更改进行人工批准，或在上游服务不可用时回退到引导式故障排除。纳入人工监督有助于在自动化逻辑本身不足时防止瓶颈。
API 自动化依赖于若干基础组件，这些组件协调系统交互并管理应用之间的数据交换。常见要素包括：
API 自动化可通过各种触发器启动，例如定时调度、传入的 webhook 事件、队列消息或用户发起的操作。这些机制决定了自动化任务运行的节奏和条件，塑造了延迟预期和运营模式。
API 自动化需要明确定义的 API 端点——即代表应用程序与之通信的服务、资源和版本的 URL。这些端点作为自动化交互的结构图。
自动化过程的核心是构造 HTTP 请求，使用标准方法，如 GET、POST、PUT 或 DELETE。每个请求通常包含头部、参数和有效载荷，传达意图并支持接收系统进行准确处理。
发送请求后，自动化系统解释 API 的响应（通常为 JSON 或 XML 格式），并评估状态码和内容。该组件使工作流能够提取有用数据、确认预期结果，或在响应包含错误或异常时进行检测。
自动化的价值取决于其可靠性。API 调用可能失败：网络中断、服务宕机或触及速率限制。API 自动化通常包含区分瞬时问题、客户端问题和服务端故障的逻辑。重试机制、退避策略以及将错误路由到支持渠道，有助于在外部系统行为不可预测时保持工作流连续性。
由于 API 可能以不同于下游系统预期的格式或结构暴露数据，转换层可以重塑或丰富字段。这一抽象有助于隔离内部系统免受上游变更的影响，并确保应用程序之间的兼容性。
为了提供对自动化交互的可视性，系统捕获请求、响应、时序和错误的详细日志。此可观测性层支持调试、性能分析、审计和可扩展性。它还有助于开发团队监控影响系统行为的依赖链。
自动化工作流通常包含由测试脚本、测试用例和模拟 API 响应构建的测试套件。这些工具在不依赖实际服务的情况下验证预期行为，并使用受控测试数据模拟真实场景。这一系列方法提高了测试覆盖率。
许多 API 强制执行请求配额或速率限制。因此，自动化框架会跟踪使用情况并调整请求节奏，以维持适当的运营治理。这种方法有助于防止自动化工作流压垮上游依赖。
自动化 API 测试使用多种工具和技术（例如脚本化测试用例），在受控测试环境中验证 API 的功能、性能、可靠性和安全性。API 测试自动化通过大规模运行重复性高、量大的测试，为整体测试流程提供补充，使测试人员能够专注于边缘案例和其他需要人工判断的领域。以下示例说明了不同类型的 API 测试如何对应不同程度的自动化：
API 自动化支持软件生态系统中的许多场景。以下是自动化提升效率、可靠性和可扩展性的常见用例。
自动化 API 调用可帮助 Web 应用程序在没有人工干预的情况下检索数据、更新内容并处理用户操作。例如，开发人员可使用基于 Java 或 JavaScript 的脚本编写小程序或命令行界面 (CLI) 工具，从客户端或服务器端自动化 REST API 交互，从而简化前端组件与后端系统之间的通信。
许多组织依赖 Web 服务在分布式系统之间交换信息。API 自动化通过编排请求、处理重试并确保依赖的工作流顺畅运行，使这些服务能够可靠通信。
公司通常兼有较新和较旧的系统。例如，较新的服务可能暴露 REST API，而较旧的系统可能依赖基于 SOAP 的接口或 SOAP UI 等测试框架。API 自动化通过处理不同的消息结构和数据格式，实现这些组件之间的互操作性，确保处理的一致性，并减少因协议不兼容导致的故障。
在微服务架构中，数十或数百个小服务必须无缝通信。API 自动化工具可协调微服务之间的 API 调用、管理服务依赖关系、保持整个架构中一致的数据流，并监控系统健康状况以检测问题。
开发团队使用开源库、框架和平台来帮助构建应用程序是常见做法。例如，许多团队使用 GitHub API 和开源自动化框架来自动化仓库任务、工作流和代码验证。API 自动化通过以编程方式连接开源工具、触发更新以及通过自动化测试运行来验证兼容性，从而简化集成。
API 自动化可通过多种方式帮助企业简化关键的开发和运营流程：
API 自动化通过减少重复性 API 请求的人工执行，加速开发过程。自动化工作流能够比人工更快地处理身份验证、数据检索、转换和多步骤逻辑等任务。这种效率有助于团队更快地交付功能、修复和集成，同时最大限度地减少总体开发工作量。
手动 API 交互容易出现变异性和人为错误。自动化可以每次都准确执行相同的步骤。此外，通过应用标准化的结果规则，团队可以利用 API 自动化创建可复用的模式，从而增强一致性和可靠性。
API 自动化使运行大批量、复杂的测试场景变得可行，而这些场景若手动测试将过于耗时。例如，这种扩展的覆盖率有助于团队更早地检测回归问题，并保持稳定的应用程序性能。
通过将自动化 API 测试集成到开发生命周期中，团队每次代码更改时都能立即获得反馈。这种快速洞察缩短了调试周期，并降低了问题蔓延到开发后期阶段的风险。
随着 API 自动化减少人工劳动，团队花在重复性任务上的时间更少，从而能将更多时间专注于战略改进。随着瓶颈减少，组织可以优化资源使用，并降低与测试、维护和集成支持相关的长期运营成本。
可以，通过使用无代码或低代码平台，无需编写新代码即可自动化 API。其中许多工具提供可视化界面、拖放式组件和预构建连接器，可处理大部分底层编程工作。虽然无代码和低代码平台在后台确实依赖代码，但这些代码已嵌入模板和组件中，减少或消除了额外定制编码的需求。
用于 API 自动化的常见编程语言包括 Python、JavaScript (Node.js)、Java、Ruby 和 C#，因为它们提供了强大的 HTTP 库和测试框架。基于这些语言构建的工具可帮助编写 API 调用脚本、验证响应并自动化工作流。低代码平台也能自动化 API，但传统自动化通常依赖上述核心语言。
API 自动化与 RPA 不是一回事，尽管两者都能自动化任务。API 自动化使用应用程序编程接口在软件层直接连接系统并执行操作。而 Robotic Process Automation (RPA) 则模拟人类与用户界面的交互（如点击按钮或输入数据），无需底层系统访问权限。虽然 RPA 在可用时会使用 API，但 API 自动化更直接且处于系统层面，RPA 则专注于自动化前端、由 UI 驱动的任务。
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1 API Management 市场规模，《财富商业洞察》，2026 年 2 月 23 日
2 Gartner 预测，到 2026 年超过 30% 的 API 需求增长将来自 AI 和使用大语言模型的工具，Gartner，2024 年 3 月 20 日
3 API Connect 在 2025 年：不仅仅是升级，而是重新定义，IBM 社区，2025 年 8 月 28 日