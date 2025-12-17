API 是一套规则或协议，使软件应用程序能够相互通信，以交换数据、特性和功能。 API 包含生产者生命周期和消费者生命周期。前者侧重于 API 的创建与分发，后者聚焦于 API 的使用。

API 生产者生命周期并无通用统一模式。不同来源可能有不同划分，但生命周期通常包含以下阶段： 规划、设计、开发、测试、部署、监控和退役。

API 管理平台常用于协助组织 API 生命周期各阶段的工作。它还能在 IT 环境中集中管理 API 策略、治理、文档和目录。许多平台包含高级分析功能以及 API 发现和变现工具，帮助组织最大化 API 价值。

对 API 全生命周期的考量与理解，有助于开发团队更有效地分配资源、制定切实可行的交付时间表、在整个过程中让所有利益相关方保持信息同步，并确保 API 满足业务需求。本质上，经过深思熟虑并有效执行的生命周期，有助于交付高性能、安全的 API 和更优的用户体验。