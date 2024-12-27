API 和软件在加速器的运行中起着至关重要的作用，它们连接硬件和运行加速计算应用程序所需的网络。

API

应用程序编程接口 (API) 是一组规则，允许应用程序进行通信和数据交换。API 对于加速计算至关重要，有助于在应用程序之间集成数据、服务和功能。它们允许开发人员集成其他应用程序的数据、服务和功能，并使其能够在整个组织内共享，从而简化并加快了应用程序和软件开发。API 有助于优化硬件和软件加速器之间的数据流，并让开发人员能够访问对应用程序和软件开发至关重要的软件库。

CUDA

计算统一设备架构 (CUDA) 是 NVIDIA 于 2007 年构建的软件，可以让开发人员直接访问 NVIDIA GPU 的并行计算能力。与以前相比，CUDA 使编码人员能够将 GPU 技术用于更广泛的功能。从那时起，在 CUDA 的基础上，GPU 硬件加速器获得了更多的功能，其中最重要的可能是光线追踪，即通过追踪摄像头发出的光线方向来生成计算机图像，以及支持 DL 的张量内核。

OpenCL

OpenCL 是一个专为并行计算而设计的开源平台，支持 GPU 和 FPGA 等多种硬件加速器。对于需要在加速计算工作负载中使用不同类型组件的开发人员来说，它的高兼容性使其成为理想的工具。OpenCl 用例包括游戏、3D 建模和多媒体制作。