在当今瞬息万变的环境中，更快地向市场推出更高质量的产品对于成功至关重要。许多行业依靠高性能计算 (HPC) 来实现这一目标。

企业正越来越多地转向生成式 AI，以提高运营效率、加快业务决策和促进增长。我们认为，HPC 和 AI 的融合是企业保持竞争力的关键。

这些创新技术相辅相成，使各组织能够从其独特的价值中获益。例如，HPC 提供高水平的计算能力和可扩展性，这对运行性能密集型工作负载至关重要。同样，AI 使组织能够更高效、更智能地处理工作负载。

在生成式 AI 和混合云时代， IBM Cloud HPC为组织提供了蓬勃发展所需的计算能力。作为跨计算、网络、存储和安全等关键组件的集成解决方案，该平台旨在协助企业满足监管和效率需求。