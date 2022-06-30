具备更快的 AI 模型迭代、灵活的部署、开放式创新和可靠的企业基础架构持久性的加速计算解决方案。
利用旨在与您的企业一起发展并充分利用人员、流程和处理器的解决方案，大范围提高人们对企业决策的信心。
使企业人员能够轻松使用深度学习和机器学习能力，让整个企业享受 AI 的优势。
按分钟付费使用，并获得实时和历史使用情况监视和分析功能，这会为您提供更大的操作灵活性。
选择前期投资级别，仅激活 1 个内核，前期 256GB，然后采用"按使用付费"模式支付额外使用量的费用。
只有 IBM Power® 允许您在资源池之间共享容量承诺，让您能够充分利用计算资源。
基于 IBM Watson Machine Learning Accelerator 而开发并运行的 AI 神经网络可将文本转换为音频，为学习和注意力存在障碍的学生提供帮助。 (02:20)
The Weather Company® (TWCo), an IBM Business 通过切实可行的个性化天气数据和洞察，在全球范围内提供最准确的预测。
AMRC 通过用于视觉检测的 AI 驱动制造系统帮助迎来工业 4.0 时代。
充分发挥 AI 和分析的全部潜力，做出更强的数据驱动决策，获得更深入的洞察，并建立信任和信心。
部署 AI，实施云基础架构，或者轻松运行业务关键型应用程序。 以极快的速度处理数据密集型工作负载。