经过加速的计算服务器

现如今，若想成功实施人工智能 (AI) 和机器学习 (ML)，就需要人类和技术之间形成密切的伙伴关系。 加速计算可帮助建立这一伙伴关系。
阅读 IDC 报告 观看视频 (02:44)
AI and Data Storage Accelerated Computing Isometric Illustration

概述

具有 AI 和 GPU 加速功能的智能 IT

随着 AI 的快速发展，您需要合适的基础架构，以便从实验进入到生产阶段。 通过提供 GPU 加速功能的集成解决方案，迎接眼前和未来的挑战，收获高级分析、HPC 和 AI 带来的各种优势。
网络直播：利用 IBM Power 打造业务灵活性

优点

加速机器学习 (ML)

利用最先进的 AI 基础架构和企业 AI 的可靠性提供最佳的训练工具，实现更轻松的模型开发并加速机器学习。

 消除瓶颈

通过消除 I/O 瓶颈，让 GPU 和 CPU 共享内存，充分利用 GPU 和其他加速器的潜力，更快挖掘洞察，并构建更准确的模型。

 部署数据密集型工作负载

为 AI 实施正确的 IT 基础架构至关重要 - 解决方案具有 I/O 和处理功能，可适应现代分析、HPC 和 AI 工作负载的数据密集型特征。

解决方案

HPC、分析和 AI 训练平台

具备更快的 AI 模型迭代、灵活的部署、开放式创新和可靠的企业基础架构持久性的加速计算解决方案。

 探索 AC922 训练平台 专为世界上最严苛的计算工作负载而构建的服务器

利用旨在与您的企业一起发展并充分利用人员、流程和处理器的解决方案，大范围提高人们对企业决策的信心。

 探索 IBM® Power10 技术 用于企业 AI 的机器学习加速器

使企业人员能够轻松使用深度学习和机器学习能力，让整个企业享受 AI 的优势。

 探索 Watson™ Machine Learning Accelerator
解决您面临的最大的数据和分析问题

按分钟付费使用，并获得实时和历史使用情况监视和分析功能，这会为您提供更大的操作灵活性。

 探索 HPC 计算 加速并简化 AI、数据分析和 HPC

选择前期投资级别，仅激活 1 个内核，前期 256GB，然后采用"按使用付费"模式支付额外使用量的费用。

 探索 IBM Spectrum® Computing 大规模管理、归档和分析数据

只有 IBM Power® 允许您在资源池之间共享容量承诺，让您能够充分利用计算资源。

 探索 IBM Spectrum Scale™

加速计算客户案例

Close up of a business table with an agenda, digital tablet, laptop, smartphone, glasses, and coffee
DeepZen

基于 IBM Watson Machine Learning Accelerator 而开发并运行的 AI 神经网络可将文本转换为音频，为学习和注意力存在障碍的学生提供帮助。 (02:20)

 观看 DeepZen 成功案例
Hurricane Sandy, October 30 2012. NASA Earth Observatory image by Jesse Allen, using VIIRS Day-Night Band data from the Suomi National Polar
IBM GRAF 和 The Weather Company

The Weather Company® (TWCo), an IBM Business 通过切实可行的个性化天气数据和洞察，在全球范围内提供最准确的预测。

 阅读 TWCo 成功案例
Engineer programming robot in robotics research facility
先进制造研究中心

AMRC 通过用于视觉检测的 AI 驱动制造系统帮助迎来工业 4.0 时代。

 阅读成功案例

客户案例

资源

后续步骤
AI 服务器和存储器

充分发挥 AI 和分析的全部潜力，做出更强的数据驱动决策，获得更深入的洞察，并建立信任和信心。

 探索 AI 服务器和存储器 IBM Power™

部署 AI，实施云基础架构，或者轻松运行业务关键型应用程序。 以极快的速度处理数据密集型工作负载。

 探索 IBM Power10