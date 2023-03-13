对于金融服务等监管严格的行业而言，这些能力更为重要，因为从中获得的洞察可以帮助降低风险。金融服务组织在寻求推动创新同时确保数据安全，过去，我们看到他们一直采用高性能计算 (HPC) 来帮助快速进行风险分析、更快做出决策并满足监管要求。
如今，我们看到金融服务机构愈发积极地利用 HPC 来获得更多功能，包括提供人工智能 (AI) 和机器学习解决方案，可助力企业做出更明智的决策。
IBM Cloud HPC 旨在帮助客户执行复杂计算，从而快速提供洞察并获得竞争优势，同时优先保障其数据安全。通过平台内置的安全和控制措施，IBM Cloud HPC 还支持客户将 HPC 作为完全托管的服务来使用，同时帮助他们解决第三方和第四方风险。随着金融服务业不断转型，IBM 始终致力于帮助该行业降低风险，并将弹性、性能、安全性、合规性和总体拥有成本放在首位。
在金融服务领域，拥有尽可能强大的计算能力是实现最佳性能的关键。在许多情况下，金融公司都能大幅提升其日常必须提供的计算能力，包括竞争压力、监管报告、安全需求和市场波动，这些情况需要他们执行复杂计算来快速重新评估风险。
例如，银行必须具备持续评估风险并向监管机构报告的能力。过去，我们看到银行长期以来依赖蒙特卡罗模拟（一种可以帮助预测各种结果在多种潜在变量下的发生概率的计算方法）来获得对风险的全面了解。
然而，随着风险的增加，我们预计整个金融服务市场的监管机构会愈发地要求模型提供更高的结果确定性。为了达到精度要求，模型需要更多的数据，所需的迭代和计算次数也显著增加。我们认为，这正是能够规模化提供强大计算能力的高性能计算 (HPC) 的用武之地。为了满足当今监管标准的要求，HPC 旨在帮助金融服务业实现这些计算密集型计算所需的性能水平，无论这些计算是部署在本地还是云端。
作为消费者，我们非常信任银行，知道银行可以获取各种数据—从交易和信用评分到我们的年龄等。在当今这个数字优先的世界，我们都希望获取优质流畅的客户体验，虽然拥有所有这些数据对于提供这类客户体验至关重要，但银行必须先将这些数据转化为切实可行的洞察，才能创造真正的价值。
为了快速高效地分析这些数据，银行可以借助由 HPC 提供支持的 AI 和机器学习解决方案。虽然 HPC 在金融服务行业并不新鲜（其在帮助组织执行计算方面有着悠久的历史），但对银行来说，现在是时候开始转型并充分利用 HPC 迎接 AI 和机器学习驱动的新时代了。通过使用 HPC 来为 AI 和机器学习提供支持，金融服务机构可以更好地理解数据，有助于做出关键业务决策。
例如，银行可以充分利用 HPC 驱动的 AI 来处理欺诈检测等关键情况或客户服务等非紧急操作。在这些场景中，算法可以识别客户信用卡上异常且可能具有欺诈性质的活动，或者在由虚拟助手支持的客户服务交互中，可以检测出特定情绪（例如不满或恼怒）。在这两种情况下，算法都可以帮助触发相应操作，例如通过短信向客户标记可疑的信用卡活动，或者在客户的不满情绪升级之前，将其转接给真人客服以获得进一步帮助。
随着金融服务行业的不断转型，银行可以利用 HPC 来每天向监管机构汇报风险状况的计算结果。如果金融机构能够不断提升风险分析的准确性，并采用 AI 和机器学习（均由 HPC 提供支持）等下一代技术，那么他们既可以实现创新目标，又可以满足监管要求。
了解有关 IBM Cloud HPC 的更多信息。