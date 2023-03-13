作为消费者，我们非常信任银行，知道银行可以获取各种数据—从交易和信用评分到我们的年龄等。在当今这个数字优先的世界，我们都希望获取优质流畅的客户体验，虽然拥有所有这些数据对于提供这类客户体验至关重要，但银行必须先将这些数据转化为切实可行的洞察，才能创造真正的价值。

为了快速高效地分析这些数据，银行可以借助由 HPC 提供支持的 AI 和机器学习解决方案。虽然 HPC 在金融服务行业并不新鲜（其在帮助组织执行计算方面有着悠久的历史），但对银行来说，现在是时候开始转型并充分利用 HPC 迎接 AI 和机器学习驱动的新时代了。通过使用 HPC 来为 AI 和机器学习提供支持，金融服务机构可以更好地理解数据，有助于做出关键业务决策。

例如，银行可以充分利用 HPC 驱动的 AI 来处理欺诈检测等关键情况或客户服务等非紧急操作。在这些场景中，算法可以识别客户信用卡上异常且可能具有欺诈性质的活动，或者在由虚拟助手支持的客户服务交互中，可以检测出特定情绪（例如不满或恼怒）。在这两种情况下，算法都可以帮助触发相应操作，例如通过短信向客户标记可疑的信用卡活动，或者在客户的不满情绪升级之前，将其转接给真人客服以获得进一步帮助。

随着金融服务行业的不断转型，银行可以利用 HPC 来每天向监管机构汇报风险状况的计算结果。如果金融机构能够不断提升风险分析的准确性，并采用 AI 和机器学习（均由 HPC 提供支持）等下一代技术，那么他们既可以实现创新目标，又可以满足监管要求。