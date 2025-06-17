Protected B 是加拿大政府 (GC) 为敏感信息和资产定义的六个安全级别之一；这些敏感信息和资产如果泄露，可能会对个人、组织或政府造成严重损害。

2017 年，负责制定 GC 针对云服务的企业治理、战略和政策的加拿大财政委员会秘书处 (TBS) 发布了《商业云服务安全使用指导：安全政策实施通知》(SPIN)，允许将 Protected B 类数据托管在公共云中，并利用第三方审计进行控制保证，例如 ISO/IEC 27001、ISO/IEC 27017、ISO/IEC 27018 和 SOC 2 Type 2。

加拿大网络安全中心 (CCCS) 评估云服务提供商 (CSP) 信息处理过程中对 Protected B 的安全控制措施。经评估的服务可通过 GC 云服务市场供 GC 机构使用，该市场中有签订了 GC Protected B 框架协议的 CSP。

