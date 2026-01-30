IBM Symatrix 凭借在 Oracle 人力资本管理 (HCM) 领域 20 余年的专业积淀，助力组织实现真正的转型变革，而非仅仅完成系统部署。我们将深厚的职能知识与 AI 驱动的洞察分析、自动化技术和行之有效的方法相结合，带来效率、合规性和投资回报率等可衡量成果。

作为您团队的延伸，我们负责管理从工资和测试到云迁移和持续支持的一切事宜，确保上线后仍能长期保持价值。IBM Symatrix 携手 IBM® Consulting、Oracle 及我们的生态系统合作伙伴，提供规模化和创新能力，帮助企业自信地完成现代化并实现可持续成功。