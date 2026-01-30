云浪潮之下，我们助力您实现数字化转型
IBM Symatrix 凭借在 Oracle 人力资本管理 (HCM) 领域 20 余年的专业积淀，助力组织实现真正的转型变革，而非仅仅完成系统部署。我们将深厚的职能知识与 AI 驱动的洞察分析、自动化技术和行之有效的方法相结合，带来效率、合规性和投资回报率等可衡量成果。
作为您团队的延伸，我们负责管理从工资和测试到云迁移和持续支持的一切事宜，确保上线后仍能长期保持价值。IBM Symatrix 携手 IBM® Consulting、Oracle 及我们的生态系统合作伙伴，提供规模化和创新能力，帮助企业自信地完成现代化并实现可持续成功。
一套基于云的 AI 驱动解决方案，覆盖从入职到退休的全生命周期管理。
一套基于云的解决方案，旨在简化财务、采购与项目管理流程，助力企业做出更明智的业务决策。
从投资案例论证、路径规划到知识共享，全方位助力您优化流程、扩大协作、高效交付成果。
提供端到端支持，助力您的 Oracle 应用程序与云环境稳定运行、持续优化及效能提升。
由专家团队管理的薪资解决方案，在 Oracle HCM 体系内实现流程简化、效能优化，并确保合规。
金融行业正处于持续变革之中。IBM Symatrix 借助托管应用服务与全球托管薪资方案，助力您所在行业的企业应用程序释放无限可能。
环境持续变化，大学明白，通过利用科技让其组织更智能地工作，可以释放无限的可能性。IBM Symatrix 可助力您优化企业应用程序，并提供 HESA 报告服务。
在存在高技能员工队伍、薪酬差距、多元和包容性目标、需要削减成本和竞争激烈的环境下，员工是您最重要的资产。IBM Symatrix 借助托管应用服务与全球托管薪资方案，助力您所在行业的企业应用程序实现效能优化。
数字化转型为零售门店带来了全新的机遇与挑战。零售商在季节变化方面也面临着艰巨任务。人员配置的波动是关键原因，它给临时用工带来的挑战显而易见。
