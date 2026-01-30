IBM Symatrix

云浪潮之下，我们助力您实现数字化转型

两个人在交谈，其中一人手持笔记本电脑

智能体 AI 的战略性崛起

探索如何将运营从单纯的增量收益，升级为全新的业务影响力。

获取 IBV 报告

依托 IBM 生态，我们兼具 Oracle 领域的深度 HCM 专业能力与 IBM 薪资服务实践经验

IBM Symatrix 凭借在 Oracle 人力资本管理 (HCM) 领域 20 余年的专业积淀，助力组织实现真正的转型变革，而非仅仅完成系统部署。我们将深厚的职能知识与 AI 驱动的洞察分析、自动化技术和行之有效的方法相结合，带来效率、合规性和投资回报率等可衡量成果。

作为您团队的延伸，我们负责管理从工资和测试到云迁移和持续支持的一切事宜，确保上线后仍能长期保持价值。IBM Symatrix 携手 IBM® Consulting、Oracle 及我们的生态系统合作伙伴，提供规模化和创新能力，帮助企业自信地完成现代化并实现可持续成功。

 
优势 25+ Oracle 体系的多年深耕经验 56 净推荐值 3 资质认证：ISO27001、BAC 及 Cyber Essentials
功能
Oracle Cloud HCM

一套基于云的 AI 驱动解决方案，覆盖从入职到退休的全生命周期管理。
Oracle Cloud ERP

一套基于云的解决方案，旨在简化财务、采购与项目管理流程，助力企业做出更明智的业务决策。
顶尖咨询服务

从投资案例论证、路径规划到知识共享，全方位助力您优化流程、扩大协作、高效交付成果。
IBM Managed Services with Oracle

提供端到端支持，助力您的 Oracle 应用程序与云环境稳定运行、持续优化及效能提升。
IBM Payroll Services with Oracle

由专家团队管理的薪资解决方案，在 Oracle HCM 体系内实现流程简化、效能优化，并确保合规。

一项战略伙伴关系

协同激发企业活力

自加入 IBM 以来，我们获得了更多学习机会、专属产品支持，并在开发、销售及交付环节实现更紧密的协同。

这些优点，加上 IBM 与 Oracle 数十年的合作关系，帮助组织获得弹性、敏捷性和透明度，这些特质是持久转型和成功的必要基础。
两人坐于办公室桌前讨论

我们交付的价值

我们在 Oracle 人力资源和薪资管理方面拥有超过 25 年的经验，可与您携手合作，实现您期望的目标。

IBM Symatrix 在系统管理、技术支持、安全防护及项目管理等维度，为您提供高标准服务级别协议 (SLA) 承诺。

我们帮助您完成从最初的商业案例开发到实施、应用程序支持和运营薪资外包的整个过程。

我们如何交付价值
Oracle 咨询图表以独立面板的形式展示了部署类型、业务领域、AI 加速器和方法。
我们如何交付价值

从部署类型到业务领域，我们交付过程的每个环节都注入了 AI 加速动能与清晰的方法论——助您获得更完善、更具韧性的成果。

行业

金融服务 高等教育 专业服务 零售与酒店业
洞察分析
三位同事正在开展讨论
面向 Oracle Cloud 与 EBS 的下一代托管服务
借助 IBM Managed Services with Oracle，提升运营效率与业务韧性
两位同事面带微笑，在办公室使用笔记本电脑进行工作
IBM Payroll Services with Oracle
提供全托管薪资服务
相关服务 IBM Accelalpha
作为 IBM Consulting Oracle 生态系统的重要组成部分，IBM Accelalpha 为 Oracle Cloud 注入了深厚的供应链与物流转型专业知识。我们提供端到端由 AI 驱动的转型服务、自动化解决方案及行业最佳实践。凭借 IBM 的全球规模与 IBM Accelalpha 的供应链专注力，我们的客户能够获得更快速、更智能的业务成果。
IBM Applications Software Technology
IBM® Applications Software Technology 凭借在公共部门 ERP 云现代化和快速 HCM 实施方面的专业能力赢得政府机构信赖。通过与 IBM 和 Oracle 的战略合作，我们将 IBM Applications Software Technology 深厚的公共行业经验与 IBM 的全球交付规模及 AI 能力相融合，交付变革性成果。
IBM Consulting Oracle Services
我们有 10,000 多名专业 Oracle Cloud 顾问，帮助客户成功完成了 6,500 多个 Oracle 项目。IBM 为客户提供 Oracle 服务和咨询，包括云转型投资每个阶段的路线图（从咨询到云实施再到支持）。
后续步骤

想要了解 IBM Consulting 可为企业提供哪些帮助？请与我们联系，我们将尽快回复您的问题，讨论我们的商业咨询服务如何为您提供帮助，并深入探讨后续步骤。

 订阅我们的每周时事通讯
IBM Consulting 工作

成为目标明确的顾问，加入我们的专业团队，推动创新和变革。

 查看工作机会 与 IBM 合作

利用 IBM 发展业务，借助我们创新的技术解决方案、激励措施和资源，进一步促进发展。

 加入 IBM® Partner Plus 访问 IBM Consulting 的资源页面

查看我们的最新报告、指南和思维领导力论文合集，助您拓展业务。

 了解更多