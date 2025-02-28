汉莎航空集团业务战略的一个关键要务是扩大其作为全球最具创新性和数字化航空集团之一的地位。为此，该公司启动了一项数字化转型计划，旨在提高核心业务的效率和稳定性，并通过其网站提供更加个性化的服务来改善客户体验。

汉莎航空集团于 1996 年推出其第一个网站，其中结合了由内部团队开发的航班预订引擎以及基于 IBM AIX 操作系统的本地解决方案。从 2002 年到 2005 年，汉莎航空集团从另一专业服务组织转出，并与 IBM Consulting 建立了合作关系。

多年来，该公司更新了其技术平台，并通过提供更多的客户服务（如在线忠诚度计划和管理功能）扩大了其网络影响力。然而，经过多年的运营，网络平台已难以满足不断变化的业务需求。

基础设施已无法扩展以满足其需求。“该平台不仅达到了生命周期的终点，而且在个性化客户自助服务能力方面也达到了上限，”汉莎航空集团在线销售项目经理 Jurik Auer 说道。