推动公共部门的数字化转型
长期以来，IBM Applications Software Technology 一直被公认为利用 Oracle Cloud 实现企业版资源规划 (ERP) 现代化及公共部门转型的行业领导者。从财务与 ERP 系统到任务关键型政府项目，我们帮助组织简化运营、强化合规，并为公民和各方利益相关者创造更优成果。通过 IBM 与 Oracle 的合作，我们汇聚全球规模、AI 创新与专业专长，助力客户在复杂多变的环境中蓬勃发展。
我们提供量身定制的 Oracle 应用解决方案，帮助贵组织有效地与公民互动、高效运营，并安全地管理数据。
我们在各种技术解决方案方面拥有丰富的专业知识，并帮助确保您的架构考虑到整合、安全以及（最重要的）无忧使用等关键方面。
我们通过面向基础设施、平台、应用程序和 DevOps 开发运维的端到端服务，帮助您将重点从解决问题转移到 IT 运营的持续改进。
我们提供完全集成的自动化测试服务，有助于确保您的 Oracle Cloud 应用程序的质量、可扩展性和可用性。
我们提供云评估框架，这是一套工具、方法论和最佳实践，能够审视您独特的业务需求并提供详细的路线图。
我们带来了在 K-12 中实施 Oracle 的无与伦比的体验，这意味着您所在的地区可以快速实现自动化、整合、易用性、自助服务和转型报告模式中蕴含的价值。
我们帮助您发布清晰、易获取的财务与运营数据，使公民能够跟踪支出与项目成果。这通过可审计且一致的流程为公众树立起信心。
我们与企业合作，将孤立系统整合为单一可信信息源，减少跨部门的重复工作，并通过流程自动化和共享服务降低长期成本。
我们帮助您执行符合政府法规的标准化工作流程，并向州和联邦监督机构提供自动报告。这样，通过更好的控制措施，最大限度降低了欺诈、浪费和滥用的风险。
我们帮助员工实施直观的工具，用于采购、人力资源和工资管理等日常任务。我们还通过云系统促进跨机构协作。这些优化减轻了员工重复性手动工作负担，使其能够专注于面向民众的优先任务。
我们可以为领导者提供实时仪表板和分析，支持预算、员工队伍需求和应急响应的主动规划，并促进使用集成数据集的循证政策。
我们帮助机构快速适应政策变化、资金转移或紧急情况，并支持其采用新的服务模式（如移动设备、AI 聊天机器人）。我们还通过可扩展的云 ERP 平台助力构建面向未来的运营能力。
优化流程，充分利用资源，实现成本节约。
针对每次 Oracle Cloud 更新，提供快速自动化测试服务。
重塑 K–12 学区的财务报告与分析模式。
