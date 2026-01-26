IBM Applications Software Technology

推动公共部门的数字化转型

会议期间有三个人交谈

智能体 AI 的战略性崛起

探索如何将运营从单纯的增量收益，升级为全新的业务影响力。

由 IBM 支持的公共部门 ERP 转型

长期以来，IBM Applications Software Technology 一直被公认为利用 Oracle Cloud 实现企业版资源规划 (ERP) 现代化及公共部门转型的行业领导者。从财务与 ERP 系统到任务关键型政府项目，我们帮助组织简化运营、强化合规，并为公民和各方利益相关者创造更优成果。通过 IBM 与 Oracle 的合作，我们汇聚全球规模、AI 创新与专业专长，助力客户在复杂多变的环境中蓬勃发展。
优势 300 公共部门的成功云项目 40 与 Oracle 合作的年限 500+ Agentic AI 认证顾问
功能
Oracle Cloud 应用程序

我们提供量身定制的 Oracle 应用解决方案，帮助贵组织有效地与公民互动、高效运营，并安全地管理数据。
Oracle Cloud 平台和技术

我们在各种技术解决方案方面拥有丰富的专业知识，并帮助确保您的架构考虑到整合、安全以及（最重要的）无忧使用等关键方面。
Oracle Cloud 托管服务

我们通过面向基础设施、平台、应用程序和 DevOps 开发运维的端到端服务，帮助您将重点从解决问题转移到 IT 运营的持续改进。
IBM® Rapid Testing for Oracle Cloud

我们提供完全集成的自动化测试服务，有助于确保您的 Oracle Cloud 应用程序的质量、可扩展性和可用性。
云评估

我们提供云评估框架，这是一套工具、方法论和最佳实践，能够审视您独特的业务需求并提供详细的路线图。
K-12 卓越中心

我们带来了在 K-12 中实施 Oracle 的无与伦比的体验，这意味着您所在的地区可以快速实现自动化、整合、易用性、自助服务和转型报告模式中蕴含的价值。

一项战略伙伴关系

协同激发企业活力

自加入 IBM 以来，我们获得了更多学习机会、专属产品支持，并在开发、销售及交付环节实现更紧密的协同。

这些优点，加上 IBM 与 Oracle 数十年的合作关系，帮助组织获得弹性、敏捷性和透明度，这些特质是持久转型和成功的必要基础。
两人坐于办公室桌前讨论

我们交付的价值

我们帮助您发布清晰、易获取的财务与运营数据，使公民能够跟踪支出与项目成果。这通过可审计且一致的流程为公众树立起信心。

我们与企业合作，将孤立系统整合为单一可信信息源，减少跨部门的重复工作，并通过流程自动化和共享服务降低长期成本。

我们帮助您执行符合政府法规的标准化工作流程，并向州和联邦监督机构提供自动报告。这样，通过更好的控制措施，最大限度降低了欺诈、浪费和滥用的风险。

我们帮助员工实施直观的工具，用于采购、人力资源和工资管理等日常任务。我们还通过云系统促进跨机构协作。这些优化减轻了员工重复性手动工作负担，使其能够专注于面向民众的优先任务。

我们可以为领导者提供实时仪表板和分析，支持预算、员工队伍需求和应急响应的主动规划，并促进使用集成数据集的循证政策。

我们帮助机构快速适应政策变化、资金转移或紧急情况，并支持其采用新的服务模式（如移动设备、AI 聊天机器人）。我们还通过可扩展的云 ERP 平台助力构建面向未来的运营能力。

我们如何交付价值
Oracle 咨询图表以独立面板的形式展示了部署类型、业务领域、AI 加速器和方法。
我们如何交付价值

从部署类型到业务领域，我们交付过程的每个环节都注入了 AI 加速动能与清晰的方法论——助您获得更完善、更具韧性的成果。

行业

政府 K-12 学区 电力和公用事业 旅行和运输行业
洞察分析
一个人在笔记本电脑上工作
K–12 行业解决方案：人力资源管理

优化流程，充分利用资源，实现成本节约。

三人围坐在笔记本电脑前协作
IBM® Rapid Testing for Oracle Cloud

针对每次 Oracle Cloud 更新，提供快速自动化测试服务。

老师在课堂上使用平板电脑与学生互动
K–12 行业解决方案：金融

重塑 K–12 学区的财务报告与分析模式。

相关服务 IBM Accelalpha
作为 IBM Consulting Oracle 生态系统的重要组成部分，IBM Accelalpha 为 Oracle Cloud 注入了深厚的供应链与物流转型专业知识。我们提供端到端由 AI 驱动的转型服务、自动化解决方案及行业最佳实践。凭借 IBM 的全球规模与 IBM Accelalpha 的供应链专注力，我们的客户能够获得更快速、更智能的业务成果。
IBM Symatrix
IBM Symatrix 自成立以来始终专注于 Oracle 人力资本管理（HCM）领域，二十余年来持续帮助各类组织充分释放其商业应用的潜能。我们不仅实施 Oracle 系统——更致力于让它更高效、更智能地运行，为客户带来预期的投资回报。
IBM Consulting Oracle Services
我们有 10,000 多名专业 Oracle Cloud 顾问，帮助客户成功完成了 6,500 多个 Oracle 项目。IBM 为客户提供 Oracle 服务和咨询，包括云转型投资每个阶段的路线图（从咨询到云实施再到支持）。
后续步骤

想要了解 IBM Consulting 可为企业提供哪些帮助？请联系我们，我们将与您保持联络，解答问题、讨论我们的业务咨询服务如何能提供帮助并探讨后续步骤。

