IBM Applications Software Technology

自加入 IBM 以来，我们获得了更多学习机会、专属产品支持，并在开发、销售及交付环节实现更紧密的协同。

这些优点，加上 IBM 与 Oracle 数十年的合作关系，帮助组织获得弹性、敏捷性和透明度，这些特质是持久转型和成功的必要基础。