O que é um ISV (fornecedor independente de software)?

ISVs — que podem variar de startups a grandes empresas — desenvolvem soluções de software que ajudam os negócios a melhorar a eficiência, agilizar processos e resolver diversos outros desafios. Suas ofertas mais comuns incluem aplicações de uso geral, como plataformas de relacionamento com o cliente (CRM), sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP) e ferramentas de gestão de recursos humanos (HRM). Os ISVs também oferecem software especializado para setores como saúde, finanças e comércio eletrônico.

O software de ISVs geralmente é oferecido por meio de licenças perpétuas, contratos por prazo determinado ou como software como serviço (SaaS) — com a propriedade permanecendo com o ISV. Atualmente, o licenciamento de ISVs está fortemente ligado a parcerias independentes de software. Essas parcerias costumam envolver colaborações entre ISVs e outras empresas (como fornecedores de hardware, provedores de serviços em nuvem ou grandes provedores de plataforma) que ajudam a distribuir, integrar ou oferecer suporte ao software de diferentes maneiras.