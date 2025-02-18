O que é um ISV (fornecedor independente de software)?

Um fornecedor independente de software (ISV) é uma empresa que desenvolve, comercializa e vende aplicações de software projetadas para serem executadas em plataformas de hardware e sistemas operacionais de terceiros existentes.
ISVs — que podem variar de startups a grandes empresas — desenvolvem soluções de software que ajudam os negócios a melhorar a eficiência, agilizar processos e resolver diversos outros desafios. Suas ofertas mais comuns incluem aplicações de uso geral, como plataformas de relacionamento com o cliente (CRM), sistemas de planejamento de recursos empresariais (ERP) e ferramentas de gestão de recursos humanos (HRM). Os ISVs também oferecem software especializado para setores como saúde, finanças e comércio eletrônico.
O software de ISVs geralmente é oferecido por meio de licenças perpétuas, contratos por prazo determinado ou como software como serviço (SaaS) — com a propriedade permanecendo com o ISV. Atualmente, o licenciamento de ISVs está fortemente ligado a parcerias independentes de software. Essas parcerias costumam envolver colaborações entre ISVs e outras empresas (como fornecedores de hardware, provedores de serviços em nuvem ou grandes provedores de plataforma) que ajudam a distribuir, integrar ou oferecer suporte ao software de diferentes maneiras.
Antes da computação em nuvem, os ISVs (fornecedores independentes de software) enfrentavam desafios significativos para escalar, manter e proteger suas aplicações. O surgimento da computação em nuvem transformou o cenário tradicional de infraestrutura, oferecendo aos ISVs maior agilidade, flexibilidade e escalabilidade para seus produtos de software.
Hoje, a maioria das grandes empresas migrou para uma arquitetura de multinuvem híbrida, que oferece mais controle sobre a implementação de cargas de trabalho. As funcionalidades abrangentes oferecidas por grandes provedores de nuvem — como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, IBM Cloud, Google Cloud e Oracle Cloud — permitem que ISVs desenvolvam aplicativos escaláveis e integráveis a outros serviços para alcançar melhores resultados de negócio.
Ambientes em nuvem permitem que ISVs utilizem tecnologias de código aberto como Linux e Kubernetes. Além disso, as plataformas de nuvem oferecem acesso a ferramentas avançadas de inteligência artificial (IA), possibilitando que ISVs integrem tecnologias como aprendizado de máquina (ML) e análise de big data em seus produtos para oferecer soluções mais inteligentes. Segundo pesquisa da Technavio, o mercado global de ISVs deve crescer em USD 1,56 bilhão de 2025 a 2029.1
A nuvem oferece diversos benefícios aos ISVs, incluindo os seguintes:
A computação em nuvem elimina barreiras geográficas, permitindo que ISVs ampliem sua presença global sem necessidade de infraestrutura física em cada região.
A flexibilidade da nuvem para escalar recursos conforme a demanda permite que ISVs lidem com cargas de trabalho variáveis e necessidades de negócio em constante evolução.
A computação em nuvem normalmente opera com um modelo de precificação sob demanda (pay-as-you-go). Esse modelo reduz a necessidade de investimentos em capital para hardware, data centers e manutenção. Os ISVs também podem evitar a superalocação de recursos, o que gera economia de custos.
Os recursos de implementação rápida das plataformas de nuvem permitem que ISVs lancem novos recursos e atualizações com agilidade, ganhando vantagem competitiva.
Os ISVs que migram para a nuvem podem reforçar a postura de segurança de suas soluções utilizando os recursos de segurança robustos fornecidos pelos provedores de nuvem. Esses recursos incluem criptografia, controles de acesso e atualizações automáticas. Além disso, eles se beneficiam de maior tempo de atividade, garantindo uma experiência de usuário consistente e facilitando a conformidade com normas regulatórias.
A nuvem permite a integração perfeita com outras ferramentas e serviços baseados em nuvem (por exemplo, análise de dados, IA, IoT). Os ISVs podem usar esses recursos adicionais para aprimorar suas aplicações e oferecer mais valor aos seus usuários.
As parcerias de software independente, também chamadas de programas de parceiros ISV, são modelos de negócios colaborativos nos quais os ISVs desenvolvem aplicações que rodam em uma plataforma ou tecnologia específica dentro de um ecossistema de parceiros. Parceiros ISV importantes (por exemplo, Salesforce, SAP, Red Hat e IBM) permitem que os ISVs desenvolvam sobre suas tecnologias — como plataformas de nuvem, IA e sistemas de gerenciamento de dados — para criar soluções integradas que aumentam o valor para o cliente.
Por meio dessas redes de parceiros, os ISVs também obtêm acesso a recursos como treinamentos técnicos, suporte de marketing e atendimento ao cliente. Além disso, podem utilizar ferramentas de desenvolvimento de software, programas de divulgação e canais de distribuição para ampliar seu alcance de mercado e promover suas soluções.
A certificação ISV é um processo pelo qual fornecedores independentes de software confirmam que suas aplicações são compatíveis com os sistemas de uma determinada plataforma. Isso ajuda a garantir que as soluções atendam aos padrões de desempenho, segurança e interoperabilidade. A certificação geralmente inclui validação técnica e suporte do provedor da plataforma, além de ajudar o ISV a construir credibilidade e expandir seu alcance de mercado.
O licenciamento ISV permite que empresas de software concedam aos clientes o direito de usar seus produtos. Tradicionalmente, as licenças ISV eram oferecidas como licenças perpétuas ou compras únicas para um número fixo de usuários ou dispositivos. Com a computação em nuvem, o licenciamento passou a ser baseado em modelos de assinatura conforme o uso, como a quantidade de armazenamento utilizado ou o número de usuários.
O modelo de precificação sob demanda é mais flexível e econômico, permitindo que as empresas paguem apenas pelo que utilizam, escalem facilmente conforme necessário e evitem pagar por recursos não utilizados. Além disso, o fornecedor cuida da manutenção e das atualizações, reduzindo a necessidade de investimentos em infraestrutura de TI.
A integração de IA está transformando o mercado de ISVs ao viabilizar soluções de software mais inteligentes e eficientes. Ao usar aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural (PLN) e análise preditiva de dados, os ISVs podem automatizar fluxos de trabalho e melhorar as experiências dos usuários. Chatbots com IA, por exemplo, melhoram a experiência do cliente ao lidar com consultas, enquanto a manutenção preditiva em soluções ERP reduz o downtime ao detectar problemas em equipamentos com antecedência.
A IA generativa também está expandindo os recursos de ISV. Por exemplo, a IA generativa ajuda a sinalizar transações fraudulentas em finanças e analisar imagens médicas na área da saúde para obter diagnósticos mais rápidos e precisos.
Uma abordagem orientada por IA oferece suporte à escalabilidade, acelera o desenvolvimento e permite que os ISVs acompanhem as tendências do mercado. Segundo pesquisa do Gartner, mais de 80% dos fornecedores independentes de software terão incorporado recursos de IA generativa em suas aplicações corporativas até 2026, em comparação com menos de 5% em 2024.2
Uma estratégia de integração de ISV define como um fornecedor independente de software se associa a um provedor de plataforma para integrar sua solução ao ecossistema da plataforma e utilizar sua infraestrutura. As etapas a seguir podem ajudar a construir uma estratégia eficaz de integração de ISV:
Ao buscar um provedor de plataforma, comece avaliando cuidadosamente sua estrutura de preços, os recursos do programa de parceiros e estudos de caso relacionados. Escolha uma plataforma que esteja alinhada ao seu produto e que ofereça interfaces de programação de aplicativos (APIs) robustas, recursos em nuvem e ferramentas de ponta para alcançar seu mercado-alvo.
Trabalhe com a equipe técnica da plataforma para ajudar a garantir uma integração tranquila, definindo diretrizes técnicas claras e usando os recursos fornecidos.
Envolva-se em esforços conjuntos de marketing para vender software, como campanhas de marca conjunta e webinars, para aumentar a visibilidade e atrair novos clientes.
Use as APIs, os serviços de nuvem e o suporte da plataforma para garantir uma integração perfeita. Defina métricas e use ferramentas de análise de dados para acompanhar e otimizar o sucesso da integração.
Manter uma comunicação aberta com a equipe de suporte da plataforma para explorar novas tecnologias e oportunidades de crescimento e inovação.
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(Todas as notas de rodapé estão fora do site ibm.com)
1. Independent Software Vendors Market Size 2025-2029, Technavio, 2024
2. Lead in a Disruptive Market With Product Innovation Excellence, Gartner, 27 de agosto de 2024