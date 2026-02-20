Mais especificamente, os HRMS são uma arquitetura de redes neurais distinta que aplica um algoritmo específico para gerar saídas e múltiplos algoritmos distintos para otimizar os parâmetros do modelo durante o treinamento. Embora sejam tipicamente comparados com LLMs por meio de desempenho em determinados benchmarks que têm sido historicamente dominados por LLMs de raciocínio, essa é uma comparação simples. Os HRMs são modelos restritos e específicos de tarefas, projetados explicitamente para problemas de raciocínio, enquanto os LLMs de raciocínio são modelos generalistas que podem ser aplicados a problemas de raciocínio (entre muitas outras tarefas).

Embora capazes de resolver problemas complexos, os HRMs não são capazes de conversar, gerar código, resumir ou outras tarefas geralmente associadas a modelos de IA generativa . Um HRM deve ser treinado diretamente no tipo de problema que você deseja que ele resolva. Os LLMs, por outro lado, são normalmente pré-treinados em uma enorme quantidade e variedade de dados e, em seguida, instruídos (por meio de prompt few-shot) a resolver novos problemas por meio da inferência das regras.

No centro do conceito dos HRMs encontra-se uma "hierarquia" de loops recorrentes, que se inspiram em como o cérebro humano processa informações em diferentes níveis e frequências. Um "loop interno" consiste em um módulo que executa rapidamente cálculos de baixo nível e outro módulo mais lento, cujos cálculos de alto nível orientam o módulo de baixo nível. Um "loop externo" orienta o ciclo interno para repetir iterativamente seus cálculos, a fim de refinar e melhorar a saída do modelo.

Os HRMs foram lançados pela primeira vez como um modelo de código aberto descrito em um artigo de Guan Wang et al em junho de 2025. Com apenas 27 milhões de parâmetros, o modelo superou modelos drasticamente maiores, como o o3 da OpenAI, o Claude 3.7 Sonnet da Anthropic e o DeepSeek-R1, que possui 671 bilhões de parâmetros, em benchmarks desafiadores como ARC-AGI, Sudoku-Extreme e Maze-Hard.

O modelo em si é em grande parte experimental, e o artigo observa tanto restrições práticas quanto caminhos inexplorados para melhorias futuras. No entanto, seu sucesso (especialmente considerando sua extrema eficiência de dados no treinamento e um tamanho de modelo literalmente milhares de vezes menor do que a maioria dos LLMs) o torna uma abordagem alternativa fascinante para escalar sistemas de raciocínio. Explorações de pesquisas subsequentes, como pequenos modelos recorrentes (TRMs), alcançaram avanços adicionais refinando a abordagem básica do HRM e inspirando-se nas novas técnicas que ele lançou.