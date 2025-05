CPU versus GPU para aprendizado de máquina

Com centenas ou milhares de núcleos de processamento, as unidades de processamento gráfico (GPUs) se destacam no tipo de processamento paralelo e nos cálculos de ponto flutuante necessários para treinar modelos de aprendizado de máquina. No entanto, em alguns tipos de modelos de IA, as CPUs podem funcionar bem, especialmente em cargas de trabalho mais leves.

As GPUs, desenvolvidas inicialmente para renderizar gráficos, são frequentemente conhecidas como placas de vídeo. Mas esses poderosos processadores são capazes de muito mais. O alto poder computacional e os recursos avançados de processamento paralelo tornaram as GPUs altamente desejadas em setores como robótica, computação de alto desempenho (HPC), data centers e, especialmente, inteligência artificial.

Embora não sejam tão potentes quanto as GPUs, as unidades centrais de processamento (CPUs) representam o componente mais crítico de qualquer sistema de computador. Conhecidas como “o cérebro do computador”, as CPUs executam todas as tarefas de gerenciamento de alto nível do sistema, inclusive o controle das GPUs (quando presentes).

Embora a maioria das tarefas de aprendizado de máquina exija processadores mais potentes para lidar com grandes conjuntos de dados, muitas CPUs modernas atendem bem a aplicações menores de aprendizado de máquina. Embora as GPUs sejam mais usadas em projetos de aprendizado de máquina, a alta demanda pode elevar os custos. As GPUs também consomem mais energia do que as CPUs, o que aumenta tanto os custos energéticos quanto o impacto ambiental.

Ao escolher um processador para um projeto de aprendizado de máquina, as CPUs podem representar uma opção mais econômica, embora a maioria dos projetos de IA com complexidade intermediária se beneficie do processamento paralelo das GPUs.