Atualmente, o mercado de aplicações conteinerizadas é dominado por duas entidades:

Docker

A plataforma de conteinerização mais usada é o Docker. Os contêineres do Docker foram originalmente desenvolvidos em torno do Docker Engine em 2013 e executados de acordo com uma interface de programação de aplicativos (API). O Docker é, na verdade, uma plataforma como serviço (PaaS), e seu principal benefício é a flexibilidade. O Docker pode transformar qualquer aplicação e suas dependências associadas em um contêiner virtual, que pode, então, ser executado em qualquer sistema de computador com Windows, macOS ou Linux. O sistema usa imagens do Docker, que são modelos somente leitura usados para construir contêineres, e Dockerfiles, que são arquivos de texto que acompanham e explicam as imagens do Docker. As imagens do Docker e outras imagens de contêineres exigem um espaço para serem executadas. Isso é gerenciado pelo tempo de execução do contêiner — uma solução de software que interage com o sistema operacional para abrir o espaço necessário para executar imagens de contêineres.

Kubernetes

A plataforma de orquestração de contêineres mais popular é o Kubernetes, que foi criado pelo Google em 2014 e ainda é popular pela forma robusta como automatiza a implementação de software, permite a escalabilidade e é compatível com o gerenciamento de contêineres. Além disso, o Kubernetes é um sistema de código aberto e incentiva a participação ávida dos colaboradores (que supervisionam o projeto agora), com cada fornecedor de software dando sua própria opinião sobre o Kubernetes. Por exemplo, com alguns serviços, os usuários podem não apenas criar clusters Kubernetes, mas também implementar aplicativos da web escaláveis e analisar logs.

Atualmente, o Docker e o Kubernetes são, de longe, as ferramentas mais usadas para lidar com contêineres de computador. De acordo com projeções recentes de conteinerização (link externo a ibm.com) para 2024, o Docker agora controla 82,8% desse mercado, enquanto o Kubernetes aparece com uma participação de mercado de 11,52%.