Contêineres são ideais para a modernização de aplicativos e cenários híbridos multinuvem, pois são leves e portáteis. Com os serviços de contêiner da IBM desenvolvidos com tecnologias de código aberto, como o Kubernetes, você pode facilitar e acelerar sua jornada na nuvem. Use ferramentas de integração e entrega contínuas (CI/CD) para criar e implementar seus aplicativos em contêineres na nuvem. Orquestre seus contêineres com um Red Hat® OpenShift® gerenciado ou um IBM Cloud® Kubernetes Service. Supra a maior parte das suas necessidades de transformação com middleware IBM conteinerizado e componentes de código aberto disponíveis nas nossas soluções IBM Cloud Pak®.