Embora os termos falácia lógica e viés cognitivo sejam às vezes usados de forma intercambiável, eles são distintos. As falácias lógicas decorrem de erros cometidos em um argumento lógico. Os erros de viés cognitivo são mais profundos, surgindo durante os estágios de processamento do pensamento. Os vieses cognitivos geralmente têm suas raízes em problemas associados à memória, à recordação, à atenção, à atribuição e a outras formas de meta-análise.

Além disso, muitos tipos de falácias lógicas decorrem diretamente de exemplos de viés cognitivo. O viés cognitivo afeta o pensamento crítico. Quando os argumentos lógicos são construídos com base em um raciocínio com viés, os erros sistêmicos geralmente criam falácias lógicas relacionadas.

Tome, por exemplo, a falácia dos custos irrecuperáveis, um termo que pode descrever tanto um viés cognitivo quanto uma falácia lógica informal. A título de comparação:



Como uma falácia lógica: a falácia dos custos irrecuperáveis refere-se a um argumento logicamente falho para continuar investindo recursos (tempo, dinheiro, esforço, etc.) em um projeto com base apenas na quantidade de recursos irrecuperáveis já investidos. Um jogador que joga um jogo com probabilidade desfavorável não pode justificar logicamente continuar jogando só porque já perdeu uma grande quantia. Logicamente, o dinheiro perdido é irrelevante para a decisão atual de apostar novamente ou desistir.

Como um viés cognitivo: o ditado comum "jogar dinheiro fora tentando recuperar o que já se perdeu" captura bem a essência da falácia dos custos irrecuperáveis. Do ponto de vista cognitivo, fatores emocionais como a aversão à perda, pressões sociais, vergonha e pânico podem levar o jogador a pensar de forma irracional. Eles podem concluir que, apesar de evidências anteriores demonstrarem sua incapacidade de ganhar dinheiro, a próxima mão será diferente.