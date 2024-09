O IBM StoredIQ® Suite ajuda a lidar com problemas que desafiam iniciativas de descoberta de dados, gerenciamento de registros, atividades de conformidade, otimização de storage e migração de dados. Ao fornecer uma avaliação detalhada e in loco dos dados não estruturados, esse software oferece mais visibilidade dos dados para as organizações tomem decisões comerciais mais embasadas. O IBM StoredIQ for Legal traz uma abordagem organizada e sistêmica que agiliza a descoberta eletrônica (eDiscovery) para os stakeholders do setor jurídico. Automatize as políticas com o IBM StoredIQ Policy, oferecido com o StoredIQ Suite.