O IBM Watson Text to Speech é um serviço de nuvem por API que permite converter texto escrito em áudio que soa natural em vários idiomas e vozes em um aplicativo já existente ou no watsonx Assistant.

Dê voz à sua marca e melhore a experiência e o envolvimento do cliente interagindo com os usuários no idioma deles. Aumente a acessibilidade para os usuários, forneça opções de áudio para evitar distrações ao dirigir ou automatize as interações com o serviço ao cliente para eliminar o tempo de espera.