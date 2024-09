Depois de explorar uma série de opções para IA, a CodeObjects selecionou a plataforma IBM Watson para dar suporte ao seu produto chatbot, que a empresa chama de InsurBot.ai. A solução apresenta o IBM Watsonx Assistant, IBM Watson Discovery, IBM Watson Speech to Text, IBM Watson Text to Speech e IBM® Voice Agent with Watson services.

Anthony Peccerillo, Vice-presidente de Marketing de Produtos da CodeObjects, conta a história: "Nosso plano para a fase um do produto era direcionar a área de atendimento ao cliente e automatizar tarefas repetíveis que as pessoas estão fazendo diariamente".

As tarefas críticas da primeira fase incluíam o preenchimento de um primeiro aviso de perda (FNOL), a verificação do status do pagamento ou da reclamação, a obtenção de um orçamento e a realização de um pagamento. A solução responde às vozes dos segurados, seguindo um roteiro predeterminado que foi desenvolvido após o uso da tecnologia Watson para analisar aproximadamente 50.000 chamadas recebidas após o furacão Irma, em 2017.

Embora a intenção fosse tornar a experiência o mais fácil e perfeita possível para os segurados, o InsurBot.ai também teve o cuidado de dar aos chamadores uma sensação de controle. Bala explica: “No fluxo de diálogo que escrevemos usando o IBM watsonx Assistant, há vários nós nos quais a chamada pode ser ramificada para um agente em tempo real, seja por solicitação do usuário ou por causa de alguma outra condição interna”.

Exatamente quando a CodeObjects estava terminando os scripts para a primeira fase da iniciativa InsurBot.ai, o furacão Michael fez sua primeira aparição em telas de radar. O furacão estava indo para o Florida Panhandle, onde muitos dos clientes da CodeObjects tinham operações. Se os modelos estivessem corretos, seria uma das maiores tempestades a atingir a região desde 1992. Perdas catastróficas eram praticamente inevitáveis.

Antecipando um grande fluxo de sinistros de P&C após a passagem do furacão, a Security First Insurance, um dos clientes existentes da CodeObjects, decidiu lançar o novo assistente de IA antes da tempestade. Com menos de uma semana de antecedência, as equipes do InsurBot.ai e da Security First Insurance começaram a trabalhar na mudança do piloto para produção. “Entramos em modo de implementação”, diz Bala. “Foi mãos à obra!Nós testamos, estabilizamos e migramos o ambiente de produção do plano Watson do standard para o premium. Foi uma janela curta para muita atividade, mas enfrentamos o desafio de frente e tivemos um resultado bem-sucedido."

Werner Kruck, Diretor de Operações da Security First Insurance, concorda: "Não só pudemos melhorar a satisfação do cliente, mas a equipe do InsurBot.ai também nos permitiu criar uma estratégia de tecnologia para diferenciar ainda mais a experiência que oferecemos e reduzir os custos a longo prazo."