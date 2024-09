A IBM oferece uma maneira para as instituições acadêmicas escalarem seu uso do SPSS Statistics para fins de ensino e aprendizado com o SPSS Statistics Campus Edition. Uma só licença para um campus inteiro simplifica a administração das licenças e oferece acesso a um número ilimitado de usuários ao SPSS Statistics e ao SPSS Amos. Leia a planilha de dados.



Para obter uma licença de uso único para alunos e professores ativos, explore o SPSS Statistics Gradpack e o Faculty Packs.