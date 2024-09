O IBM SPSS Statistics GradPack é uma versão para estudantes do SPSS Statistics, com os mesmos recursos da versão comercial atual do SPSS. O GradPack é oferecido a um preço mais baixo, com mais de 90% de desconto para estudantes. Há três edições para escolher: Base, Standard e Premium, cujas funcionalidades estão detalhadas na tabela acima.

Se você é professor ou faz parte de alguma instituição acadêmica e quer uma licença pessoal, o Faculty Pack foi feito para você e inclui todas as funcionalidades premium, além do AMOS, a um preço bem mais baixo.

Talvez sua instituição acadêmica/campus/universidade já tenha adquirido as licenças para você. Verifique com a instituição antes de adquirir sua licença pessoal.