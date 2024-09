O IBM SPSS Regression permite prever resultados categóricos e aplicar vários procedimentos de regressão não linear. Você pode usar esses procedimentos para projetos de negócios e de análise de dados em que as técnicas de regressão comuns forem limitantes ou inadequadas. Isso inclui estudar os hábitos de compra do consumidor, as respostas aos tratamentos ou a análise do risco de crédito. A solução ajuda a expandir os recursos do SPSS Statistics para o estágio de análise de dados do processo analítico.



Este módulo faz parte dos pacotes SPSS Standard, Professional e Premium.