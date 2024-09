Execute verificações automáticas de dados e contribua para a eliminação de verificações manuais demoradas e tediosas ao utilizar o procedimento de validação de dados.Este procedimento permite que você aplique regras para realizar verificações de dados com base no nível de medida de cada variável — seja ela categórica ou contínua.Em seguida, determine a validade dos dados e elimine ou corrija casos suspeitos de acordo com sua escolha antes da análise.