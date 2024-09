Quantifique as variáveis de modo que o R múltiplo seja maximizado.O dimensionamento ótimo pode ser aplicado a variáveis numéricas quando os resíduos não são normais ou quando as variáveis preditoras não estão linearmente relacionadas com a variável de resultado. Métodos de regularização como a regressão de Ridge, lasso e rede elástica podem aprimorar a precisão da previsão estabilizando as estimativas de parâmetros.