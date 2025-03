A IBM Aspera é uma solução de software projetada para migrar grandes arquivos e conjuntos de dados por grandes distâncias com velocidade máxima, independentemente do tamanho do arquivo, da distância de transferência ou das condições da rede.

Diferentemente dos file transfer protocols (FTP) e hypertext transfer protocol (HTTP) tradicionais, o IBM Aspera utiliza uma tecnologia patenteada chamada FASP (Fast, Adaptive, and Secure Protocol). Esse protocolo aproveita a infraestrutura de rede existente para atingir velocidades de transferência ideais, reduzindo drasticamente o tempo necessário para transferir grandes arquivos.

Para fácil acesso aos recursos do IBM Aspera, siga o modelo de plano de compras online do IBM Aspera. Para saber mais sobre a compra dos recursos de seu interesse, recomendamos que você consulte nossos planos de preços ou entre em contato com um representante de vendas.