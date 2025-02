Como parceira de negócios da IBM e atual usuário em grande escala da plataforma IBM Cloud, a equipe de soluções da BASE Media Cloud recorreu ao comprovado serviço de transferência de arquivos IBM Aspera On Cloud para criar a espinha dorsal do portal global de distribuição de mídia da LCTV. Utilizando o IBM Cloud Object Storage subjacente, com codificação de exclusão de dados integrada em três data centers separados no Reino Unido, a equipe conseguiu fornecer imediatamente à LCTV mais segurança de dados, resiliência e redundância geográfica.

A IBM é responsável pela qualidade da pilha de armazenamento subjacente, dos datacenters e do suporte, enquanto os engenheiros de soluções BASE e as equipes de suporte ao cliente podem se concentrar nas tarefas especializadas de desenvolvimento de soluções de fluxo de trabalho de mídia de ponta, gerenciamento da implantação, treinamento e integração de usuários de LCTV. Ao desenvolver a solução no IBM Cloud, a BASE Media Cloud acelerou o tempo de lançamento e aproveitou a capacidade de alterar rapidamente as configurações com base nas necessidades do cliente.

A solução agora vigente permite que mais de 80 parceiros de produção global façam upload de arquivos mestre de transmissão em HD de todo o mundo em um hub de armazenamento centralizado com o BASE Media Cloud, e que esse conteúdo seja automaticamente verificado e preparado para distribuição downstream. Depois que os arquivos mestres são aprovados e estão prontos para entrega, a equipe de vendas da LCTV pode fazer login facilmente em um portal de mídia de marca e simplesmente "clicar para enviar" os ativos para seus clientes de transmissão em velocidade máxima, em qualquer lugar do mundo, por meio de conexões de Internet padrão.