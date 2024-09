Conheça melhor o Aspera Streaming

A tecnologia do Aspera Streaming é uma alternativa revolucionária para a transmissão de grandes fluxos de dados e de vídeos, com qualquer taxa de bits, a qualquer distância, pela internet não gerenciada, com latência quase zero. Baseada no IBM Aspera FASP, essa tecnologia oferece entrega confiável e em ordem de transmissões ao vivo e arquivos em expansão através de redes IP comuns, utilizando a nova arquitetura de streaming.