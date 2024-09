Durante a Copa do Mundo da FIFA 2018, a FOX Sports enviou mais de 2.700 feeds ao vivo pela internet comum entre Moscou e Los Angeles, apesar dos desafios únicos da Rússia com a conectividade de dados internacionais. Do estúdio da Praça Vermelha e de 12 estádios em toda a Rússia, os feeds do programa chegavam "prontos para trabalhar" diretamente nos sistemas das equipes editoriais, segundos após a ação ao vivo. E tudo isso veio com economias de custo consideráveis.



Os sistemas Lightspeed Live da IBM Business Partner Telestream suportavam câmeras e outros feeds, permitindo que todo o conteúdo relacionado a eventos fosse totalmente capturado e disponibilizado no sistema de gerenciamento de conteúdo FOX Sports nos EUA.