Dos principais documentários ao drama, da comédia à cultura, a DMC cria, vende e distribui programas de TV para transmissão ao vivo, streaming e download. Lançada em 2016, a empresa passou rapidamente de um canal comunitário para uma emissora de interesse geral muito popular e faz parte do Egyptian Media Group.

Os programas da DMC são amplamente distribuídos, com sitcoms, talk-shows, dramas e muito mais, alcançando públicos muito além do Egito. Para tornar isso possível, os episódios finalizados são transferidos para várias emissoras, enviando os arquivos de mídia pela internet pública. Se as transferências falharem, a DMC poderá perder clientes valiosos e os espectadores ávidos perderão seus programas favoritos.

Dependendo da duração do programa, os arquivos podem ter até 25 GB, e cada um será enviado para diversas emissoras. Com mais de dez programas diários distribuídos para vários parceiros, a DMC depende de uma transferência de dados rápida, eficiente e livre de erros, com muito pouco tempo para gerenciar reenvios. No entanto, as limitações de largura de banda e as restrições técnicas dos protocolos de internet implicam que, à medida que a DMC ganha mais parceiros de distribuição, o risco de perda de prazos aumenta. Além disso, a DMC depende da segurança da conexão, para evitar que episódios de suspense sejam enviados a destinatários incorretos ou interceptados por hackers.

"A DMC cresceu rapidamente e gerenciar o aumento de conteúdos, canais e distribuição é uma grande prioridade", diz Eslam El Hariry, diretor técnico da DMC. "À medida que nossos programas alcançam o sucesso, ser capaz de distribuir conteúdo de forma rápida, confiável e com total segurança se torna essencial. É um enorme desafio gerenciar esse crescimento de forma econômica, e procuramos uma plataforma e um parceiro de negócios para garantir as melhores soluções estratégicas possíveis."