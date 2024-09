As cláusulas modelo da UE estão disponíveis para controladores e processadores de PII (informações de identificação pessoal) de cidadãos da UE. Essas cláusulas obrigam as empresas de fora da UE a seguir as leis e práticas em vigor da UE em todos os lugares do mundo. As cláusulas proporcionam direitos de execução e conforto às empresas que possuem PII da UE, assegurando que os fornecedores localizados fora da UE processarão os dados apenas segundo as suas instruções e conforme as leis da UE.