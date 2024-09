O resumo da variável é exibido para variáveis com pelo menos 10% de valores ausentes e mostra o número e a porcentagem de valores ausentes para cada variável em uma tabela. Exibe também a média e o desvio padrão para os valores válidos das variáveis de escala e o número de valores válidos para todas as variáveis. Um gráfico de padrões exibe os padrões de valores ausentes para as variáveis da análise. Cada padrão corresponde a um grupo de casos com o mesmo padrão de dados incompletos e completos.