O IBM SPSS Exact Tests permite analisar ocorrências raras em grandes bancos de dados ou trabalhar com amostras pequenas. Com mais de 30 testes exatos, você pode analisar seus dados onde os testes tradicionais falham. Por exemplo, se você tiver um pequeno número de variáveis de caso com uma alta porcentagem de respostas em uma categoria ou se tiver que sublinhar seus dados em detalhamentos finos. O módulo SPSS Exact Tests opera em plataformas Windows, Mac e Linux e está disponível como software somente cliente ou como instalação cliente/servidor. Este módulo está incluído na edição premium SPSS para instalações e no complemento "Amostragem e testes complexos" dos planos de assinatura.