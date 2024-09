Use o poder da IA para tomar decisões mais inteligentes com mais rapidez, em serviços, vendas e muito mais. Ao integrar o IBM watsonx, você pode aprimorar o fluxo de trabalho no Salesforce Service Cloud, aprender com as interações dos agentes e personalizar para atender às suas necessidades de negócios. Conecte-se a Salesforce.com para extrair dados, coletar detalhes e realizar análises adicionais.