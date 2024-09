O IBM SPSS Amos é um potente software de modelagem com equações estruturais (SEM) que auxilia suas pesquisas e teorias. Ele estende métodos de análise multivariada padrão, incluindo regressão, análise de fator, correlação e análise de variância. Construa modelos atitudinais e comportamentais que reflitam relacionamentos complexos com mais precisão do que as técnicas estatísticas multivariadas padrão — tudo em uma intuitiva interface de usuário gráfica ou programática. O Amos já vem na edição Premium do SPSS Statistics (exceto no Campus Edition, no qual é vendido separadamente). Você também pode comprar o Amos como parte das edições Base, Standard e Professional do SPSS Statistics; ou separadamente como um aplicativo independente. Somente para Windows.